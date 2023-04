Ameaças de morte e de decapitação não travam o sacerdote, que já autorizou a realização de mais dois espetáculos semelhantes.

França

Padre ameaçado por autorizar espetáculo de dança do varão em igreja

Filipa MATIAS PEREIRA O padre francês classificou o espetáculo como "sedutor, mas soft" e defendeu que "a igreja precisa de se abrir para o mundo"

Um padre francês recebeu ameaças de morte depois de ter autorizado a realização de um espetáculo que combinou música clássica com dança do varão, na Igreja Protestante de Saint-Guillaume, em Estrasburgo.



O sacerdote, Daniel Boessenbacher, revelou à agência France-Presse que apresentou queixa à polícia depois de ter recebido duas cartas ameaçadoras e não tem dúvidas que em causa está "o espetáculo que envolveu o Stabat Mater (cântico religioso) e a dança do varão".

O evento, organizado pela associação artística barroca Passions Croisées, contou com a performance do ginasta francês Vincent Grobelny, que foi descrita pelos jornais locais como "atlética, graciosa, impertinente" e "sexy".

No entanto, a iniciativa não agradou a todos os espectadores, como reconheceu Daniel Boessenbacher. "O espetáculo foi sedutor, mas soft, porém nem todas as pessoas gostaram", admitiu.

E descontentamento foi também notório nas cartas que o religioso recebeu, onde foi avisado que "uma igreja não é um cabaret" e que os "párocos serão decapitados". Noutra das cartas, o autor disse mesmo que "a cabeça [do padre] tem de ser cortada porque ele entregou as chaves da igreja a uma serpente dançante".

As ameaças não se ficaram por aqui e foram inclusive deixadas na porta da igreja cópias do programa com frases perturbadoras, mas Daniel Boessenbacher não se deixa intimidar. "Apesar de não estarmos habituados a receber ameaças de morte, eles não me vão controlar", alertou.

Considerando que "a igreja precisa de se abrir para o mundo", o sacerdote autorizou já a realização de mais dois eventos que combinam ópera e dança do varão para os dias 31 de maio e 1 de junho.

