Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos divulgou a informação, acrescentando que, tendo sido identificados como "potencialmente explosivos", os dois casos não chegaram às respetivas residências.

Pacotes suspeitos enviados a Obama e Hillary

Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos divulgou a informação, acrescentando que, tendo sido identificados como "potencialmente explosivos", os dois casos não chegaram às respetivas residências.

Pacotes suspeitos foram enviados para as residências do ex-presidente norte-americano, Barack Obama, e da ex-primeira dama e candidata às presidenciais, Hillary Clinton, segundo informações divulgadas pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. A CNN indica que um terceiro pacote suspeito terá sido dirigido à Casa Branca.



Nos dois casos, os pacotes foram submetidos a controlo das autoridades e, tendo sido identificados como potencialmente explosivos, ficaram retidos nas operações de triagem, não chegando às residências de nenhum dos destinatários.

De acordo com o Departamento de Segurança Interna, no caso de Hillary Clinton o pacote foi intercetado ontem pelos Serviços Secretos, enquanto em relação a Obama a ação de controlo se verificou já hoje.



O jornal The New York Times revela, por outro lado, que o pacote dirigido a Hillary era semelhante ao que um funcionário numa das casas do milionário George Soros encontrou, tendo a polícia realizado uma explosão controlada sem que se registassem feridos. Serviços Secretos e FBI estão a investigar as origens dos três casos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.