Países vão doar 253 milhões de euros para ajuda de urgência ao Líbano

Ana TOMÁS Valor destina-se a reconstrução de infraestruturas essenciais e apoio humanitário e médico. Doadores não descartam mais apoio a longo prazo, mas exigem reformas da parte do governo libanês.

Os doadores internacionais vão oferecer cerca de 253 milhões de euros para ajuda de emergência ao Líbano.

O grupo de países que se disponibilizou a apoiar o país na sequência das explosões que devastaram Beirute, a 4 de agosto, assumiu este domingo, numa conferência organizada pela França e pela ONU, o compromisso de avançar com esse valor no imediato.

Na reunião por videoconferência, liderada por Emmanuel Macron, participaram 15 líderes mundiais e estiveram representados cerca de 30 países, ficou definido que se iria centrar a ajuda no apoio humanitário, médico e alimentar, reconstrução de habitação e infraestruturas básicas, hospitais e escola.

Os governantes insistiram que a assistência deverá "ser atempada, suficiente e consistente com as necessidades do povo libanês", "coordenada sob a égide das Nações Unidas e fornecida diretamente à população libanesa, com o máximo de eficácia e transparência", refere o comunicado divulgado no final da reunião.

Além dos líderes dos países, a reunião contou com a participação de representantes de organizações como a União Europeia, a Liga Árabe, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

As estimativas oficiais da tragédia, que destruiu a capital do Líbano, e que deixou um rasto de, pelo menos, 158 mortos, seis mil feridos e 300 mil desalojados, apontam para estragos no valor de cerca de 13 mil milhões de euros.

A ajuda de emergência, agora aprovada, é oferecida sem contrapartidas e os líderes avançaram, na conferência, estarem preparados para continuar a dar apoiar ao Líbano, na fase posterior de recuperação económica e financeira.

No entanto, esse apoio de longo prazo está condicionado à capacidade de o governo libanês - acusado de má gestão e corrupção - cumprir a realização das reformas exigidas pela população libanesa, que entretanto, este fim de semana se manifestou nas ruas contra os líderes do país.

As mortes e a destruição causadas pelas explosões juntam-se aos efeitos da pandemia e a uma profunda crise económica e política, que têm afetado o país nos últimos anos, e que o colocaram recentemente em negociações com o FMI, para um possível resgate financeiro.

Segundo as autoridades oficiais, as explosões em Beirute terão tido origem em mais de 2.700 toneladas de nitrato de amónio armazenadas, sem precaução, durante seis anos, no porto da cidade.

Organizações internacionais e países que vão participar na ajuda de emergência, como a França e os EUA, defendem a realização de uma investigação independente às causas do incidente.

