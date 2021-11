Reintrodução de testes gratuitos na Alemanha, reposição do passe sanitário na Dinamarca, e recomendação de teletrabalho na Bélgica são alguns dos exemplos. Em França, Macron luta para convencer população a tomar a dose de reforço.

Nova vaga assusta Europa

Os casos na Europa continuam a aumentar e na semana passada a Organização Mundial da Saúde deu o alerta: o velho continente voltou a ser o epicentro da pandemia e o cenário é "muito preocupante".

Face à escalada generalizada dos contágios, com especial incidência em alguns estados, que têm batido recordes no número diário de infetados - como é o caso da Alemanha -, os países estão a recuar no levantamento de restrições e regras sanitárias e a repor algumas que tinham retirado.

Alemanha poderá excluir não vacinados

Esta segunda-feira, os partidos da nova coligação governamental alemã anunciaram um pacote de propostas para combater a quarta vaga da covid-19 no país, que tem atingido picos de contágio sem precedentes. Na segunda-feira, a taxa de incidência, na Alemanha a sete dias era de 213,7 casos por 100.000 habitantes, segundo o Instituto Robert Koch (RKI). Um valor superior ao recorde anterior, de 197,6 casos por 100.000 habitantes, registado nas vésperas de Natal de 2020.

Para travar a quarta vaga, numa altura em que o inverno e as temperaturas baixas se aproximam, a nova coligação governamental, que ainda não assumiu oficialmente o poder, lançou um projeto de lei que visa proporcionar aos 16 estados federados da Alemanha um quadro legal para abordar as diferentes situações regionais e ao mesmo tempo conter o aumento dos contágios.

O objetivo é "proteger o maior número de pessoas possível durante os meses de outono e inverno", disse Dirk Wiese, líder adjunto do grupo parlamentar do SPD, citado pela Lusa.

As autoridades alemãs atribuem a escalada de infeções no país, à insuficiente taxa de vacinação da população. Até esta segunda-feira, refere a agência Bloomberg, pouco mais de 67% da população estava totalmente vacinada, e pouco menos de 70% tinha recebido pelo menos uma dose.



Depois de, na semana passada o ainda ministro da Saúde, Jens Spahn ter defendido, juntamente com os administrações regionais, a aplicação generalizada de doses de reforço para todos os adultos, depois de passados os seis meses da inoculação, o pacote do novo governo federal prevê a exclusão de pessoas não vacinadas de determinados espaços e eventos em recintos fechados - como já acontece em alguns estados -, assim como medidas de prevenção mais rigorosas no local de trabalho.

Por outro lado, está em cima da mesa a possibilidade voltarem a ser exigidos testes PCR em vez de testes rápidos para determinadas situações. A medida poderá ganhar força com a intenção manifestada de reintroduzir os testes gratuitos para rastreio, que foram eliminados no mês passado.

A decisão, que tinha como objetivo incentivar as pessoas a vacinar-se, acabou por não ter o objetivo pretendido, com muitos políticos a considerarem-na um erro.

Excluída está a hipótese de avançar para a vacinação obrigatória e a adoção de um novo confinamento a nível nacional.

As propostas serão debatidas esta quinta-feira, pelo Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento, e espera-se que entrem em vigor no final do mês.

Áustria: não vacinados proibidos de aceder a alguns espaços e serviços

Na vizinha Áustria, desde esta segunda-feira que os não vacinados estão proibidos de aceder a cafés, restaurantes e eventos de lazer, culturais e desportivos, bem como a determinados serviços, como cabeleireiros ou massagens.

Com 63% da população vacinada é o país da Europa Ocidental com a menor percentagem da população totalmente imunizada contra a covid-19.

Dinamarca repõe passe sanitário

Na Dinamarca, apesar de 85,9% da população com mais de 12 anos ter a vacinação completa, o número de infeções tem subido significativamente - quatro vezes mais que o registado em setembro passado - a ordem é para não facilitar.

Depois de quase dois meses a viverem sem restrições sanitárias, os dinamarqueses voltam a ter de mostrar o passe sanitário para acederem a um conjunto de atividades e espaços: restaurantes, bares e discotecas, concertos ou idas ao cinema.

O governo decidiu voltar a impor a obrigatoriedade de apresentação do documento, devido ao forte aumento de novos casos, anunciou na segunda-feira em conferência de imprensa a primeira-ministra, Mette Frederiksen.

Segundo a Lusa, a chefe do executivo dinamarquês justificou a decisão com a recomendação da Comissão sobre as Epidemias de classificar a covid-19 como uma "doença ameaçadora para a sociedade", depois de na semana passada as autoridades de saúde terem alertado para o risco de "sobrecarga" nos hospitais do país. Não só por causa da covid-19, mas também da gripe e de outras doenças infeciosas que circulam nesta altura do ano.

Assim, no país que foi pioneiro na implementação deste passe - em maio deste ano - e um dos primeiros a suprimi-lo - a 10 de setembro - o documento volta a ser necessário para frequentar determinados espaços e eventos.

Macron pede aos franceses que tomem dose de reforço

Esta noite o presidente francês, Emmanuel Macron fala ao país. É a nona vez que o chefe de Estado se dirige aos cidadãos desde que a pandemia atingiu o país, o primeiro da Europa a confirmar casos de covid-19 no final de janeiro de 2020.

O discurso, que servirá também para falar da crise económica provocada pelas restrições sanitárias e medidas de combate à pandemia, terá, no entanto, como comunicação prioritária convencer os franceses elegíveis para a toma da terceira dose da vacina contra a covid-19 a fazerem-no.

O executivo francês pretende evitar uma nova vaga de contágios, à medida que o número de casos diários aumenta, através da aplicação da dose de reforço aos maiores mais de 65 anos, aos prestadores de cuidados, pessoas com doenças associadas ou fatores de risco, como a obesidade. Segundo a AFP, até à data, apenas 3,4 milhões dos 7,7 milhões de pessoas elegíveis foram vacinadas com a dose de reforço contra a covid-19.

Para aumentar a adesão, há vários cenários que estão a ser ponderados pelo governo francês. Um deles, veiculado, à AFP na sexta-feira passada pelo gabinete do primeiro-ministro, Jean Castex, é a possibilidade de um passe condicionado a uma terceira dose. "É uma questão de coerência. Se após um certo tempo a vacina já não estiver ativa e for necessária uma dose impulsionadora, há alguma lógica em ligá-la ao passe sanitário", afirmou fonte do gabinete àquela agência.

No entanto, essa hipótese está longe de ser unânime entre os especialistas. Num parecer publicado online na segunda-feira a Alta Autoridade da Saúde francesa considera que "não há razão, de momento, para modificar as suas recomendações". Por outro lado, é quase certa a oposição a condicionar o passe sanitário a uma terceira dose entre vários setores da sociedade francesa que têm vindo a mostrar-se contra o passe nos moldes atuais. O documento foi entretanto prorrogado pelo Parlamento até 31 de julho de 2022.

Para já, desde 8 de novembro a máscara voltou a ser obrigatória para as crianças em idade escolar em todo país. No discurso desta terça, Emmanuel Macron deverá ainda insistir na campanha de vacinação contra a gripe e na prevenção da bronquiolite, a fim de evitar a superlotação nos hospitais.

Bélgica sem restrições adicionais face às reposições de outubro

No final de outubro o Governo belga avançou com a reposição de algumas restrições de combate à pandemia. O uso do passe sanitário passou a ser alargado a todo o território e a máscara facial também voltou a ser obrigatória em vários locais públicos e para os funcionários de estabelecimentos como bares, restaurantes e ginásios, a partir do início de novembro.

Apesar das críticas da oposição, não está previsto que o governo belga venha a anunciar novas medidas para travar o aumento de infeções no país, pelo menos antes de 19 de novembro, altura em que deverá haver uma reunião para decidir as medidas a adotar nas semanas seguintes.

O gabinete responsável pelo combate à covid-19 apresentou recentemente ao executivo belga uma estimativa de 550 pessoas internadas com c0vid-19 nos cuidados intensivos já no próximo mês. "Anunciam-se semanas difíceis", admitiu o ministro da Saúde, Frank Vandenbroucke no Parlamento, esta segunda-feira. Frank Vandenbroucke reconheceu que o nível de contágios é demasiado elevado e está a causar a problemas na resposta do sistema de saúde.

Apesar de não haver novas medidas, para já, o ministro recomendou o teletrabalho como forma de reduzir os contactos interpessoais.

Luxemburgo não vai endurecer medidas sanitárias

Embora o Luxemburgo não esteja imune ao aumento de contágios, como mostram os números mais recentes, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, descarta, para já, um endurecimento das medidas contra a covid-19 no país.

Em declarações à RTL no fim de semana, a governante destacou o aumento da vacinação nas últimas semanas e considerou que o sistema CovidCheck (testado, recuperado ou vacinado) tem funcionado da forma esperada e que o mesmo vai continuar a ser válido para quem recusar tomar a dose de reforço contra a covid-19. Por isso, Lenert defende que, para já, não vê necessidade de endurecer as regras.

Embora alguns países estejam a reavaliar a reintrodução de algumas medidas e restrições sanitárias todos eles parecem excluir o regresso a um novo confinamento. Mas as próximas semanas serão decisivas, com a pressão acrescida da mobilidade de pessoas associada à quadra natalícia.









