Agricultura

Países da UE vão poder usar glifosato por mais um ano

DPA O Luxemburgo, o primeiro Estado-membro a banir o pesticida, votou contra a renovação desta autorização.

O controverso pesticida vai poder ser utilizado na União Europeia (UE) por mais um ano em relação ao que era inicialmente previsto. A Comissão Europeia vai retificar a aprovação temporária do uso do glifosato até dezembro de 2023, segundo disse, esta terça-feira, uma porta-voz daquela entidade à dpa.

A decisão ainda não foi tornada oficial, o que deverá acontecer até 15 de dezembro, altura em que a anterior autorização expira.

Luxemburgo torna-se o primeiro país da UE a banir glifosato Os viticultores luxemburgueses foram os primeiros na União Europeia a renunciar voluntariamente ao uso de 100% de glifosato, no ano agrícola de 2019-2020. Em 2021 o Luxemburgo tornou-se o primeiro país europeu a proibir o glifosato, o herbicida mais utilizado em todo o mundo.

Apesar da discórdia de vários Estados-membros, entre os quais o Luxemburgo, face à extensão da autorização do pesticida, a Comissão disse ter sido obrigada, do ponto de vista legal, a prolongar a sua utilização.

Isto porque é preciso tempo adicional para que autoridade responsável verifique todas as informações necessárias e avalie a segurança do químico com certeza jurídica. Depois disso, a UE deverá tomar uma decisão sobre a utilização do glifosato a longo prazo.

(Com Redação)

