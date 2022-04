O Governo neerlandês anunciou que vai reabrir hoje a embaixada dos Países Baixos em Kiev, com uma “pequena equipa” e num gesto definido como um “sinal diplomático” para a Ucrânia.

Guerra na Ucrânia

Países Baixos reabrem embaixada em Kiev

Lusa O Governo neerlandês anunciou que vai reabrir hoje a embaixada dos Países Baixos em Kiev, com uma “pequena equipa” e num gesto definido como um “sinal diplomático” para a Ucrânia.

Em declarações aos ‘media’, o ministro dos Negócios Estrangeiros Wopke Hoekstra, assegurou que a reabertura da embaixada na capital ucraniana é “importante” para os dois países, com Haia a sublinhar a “estreita relação” de cooperação, incluindo o envio de ajuda militar e humanitária à Ucrânia.



“Nunca estamos isentos de riscos, mas tendo avaliado a situação global julgamos que é sensato e aceitável. É uma pequena equipa e a segurança foi analisada com muito cuidado”, acrescentou Hoekstra, que se referiu a um “sinal diplomático muito importante” para a Ucrânia.

Hoekstra também confirmou hoje o envio para a Ucrânia “na primeira quinzena de maio” de 30 polícias holandeses com o objetivo de investigarem alegados crimes de guerra e com uma permanência no país durante duas semanas, nos arredores de Kiev, sob os auspícios do Tribunal Penal Internacional.

O ministro não excluiu a hipótese de também investigarem os acontecimentos em Bucha, pelo facto de os locais da investigação serem decididos pelo gabinete do procurador do TPI, Karim Khan.

