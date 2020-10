Treze detidos numa rusga a uma instalação rural resultou numa das maiores apreensões de sempre: 3,6 milhões de cigarros e 32 toneladas de tabaco.

Países Baixos. Desmantelada uma das maiores fábricas ilegais de tabaco

O serviço de investigação das autoridades fiscais holandesas, o FIOD, fez uma rusga numa fábrica de tabaco ilegal em West-Betuwe, a sul de Utrecht, onde fizeram uma das maiores apreensões de sempre.

Os agentes entraram nas instalações quando estava em plena atividade e detiveram 13 suspeitos, a sua maioria cidadãos da Europa de Leste. Foram apreendidos de 3,6 milhões de cigarros e 32 mil quilos de tabaco, juntamente com embalagens, papel de cigarro, filtros e cola.

As autoridades holandesas estimam em 6 milhões de euros o prejuízo como resultado da fuga aos impostos por parte deste tipo de produção ilegal. Apoiada pela Europol, esta operação é o resultado da cooperação transfronteiriça entre as autoridades holandesas e o Serviço de Guarda Fronteiriça ucraniano.

O processamento e produção ilegal de tabaco costuma estar disperso por múltiplas instalações para que os criminosos possam evitar que a polícia capture toda a produção. Neste caso, todo o ciclo de produção teve lugar numa única fábrica. As instalações estavam localizadas num armazém rural, permitindo que os criminosos passassem despercebidos.

As autoridades holandesas estimaram que as máquinas pudessem produzir um milhão de cigarros por dia. Acredita-se que a produção tenha sido destinada ao mercado negro em países onde o preço de retalho dos cigarros é elevado. Presume-se que a fábrica tenha produzido 18 milhões de cigarros ilegais apreendidos no estrangeiro nos últimos meses.

O FIOD é também um membro ativo do grupo de trabalho operacional especial criado em 2018 entre a Europol e os Estados-Membros para combater os principais grupos do crime organizado, facilitando o fornecimento de tabaco, máquinas, trabalhadores qualificados e material não tabaqueiro a fábricas ilícitas.

