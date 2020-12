As autoridades holandesas tomaram a decisão depois ter sido descoberta uma primeira infeção com a nova estirpe do coronavírus encontrada no Reino Unido.

Países Baixos anunciam suspensão das ligações aéreas com Reino Unido

As autoridades holandesas tomaram a decisão depois ter sido descoberta uma primeira infeção com a nova estirpe do coronavírus encontrada no Reino Unido.

As autoridades holandesas anunciaram este domingo que o tráfego aéreo com o Reino Unido está suspenso, depois da primeira infeção com uma nova estirpe do coronavírus, anteriormente registada em território britânico, ter sido confirmada no país.

As restrições vão estar em vigor até 1 de Janeiro.

"O Gabinete está a acompanhar de perto a evolução da covid-19 no estrangeiro e está a investigar as possibilidades de medidas adicionais para outros meios de transporte", lê-se numa declaração do Governo dos Países Baixos.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou durante uma conferência de imprensa no sábado que a nova variante da covid-19 recentemente detetada no país pode ser "até 70% mais transmissível" do que a estirpe original da doença.



O secretário britânico da Saúde, Matt Hancock, tinha afirmado na segunda-feira que uma nova estirpe do coronavírus tinha sido detetada no país. A estirpe foi identificada pela primeira vez em Kent na semana passada e está a espalhar-se mais rapidamente do que a anterior, com mais de 1.000 casos já encontrados. Hancock disse que é semelhante à mutação descoberta noutros países nos últimos meses.

Pela sua parte, a OMS declarou que não existem dados que mostrem que a mutação SRA-CoV-2 identificada no Reino Unido difere no seu comportamento de outras estirpes do vírus. A chefe da unidade de doenças emergentes da agência, Maria Van Kerkhove, disse que os médicos continuam a avaliar as características da mutação e que a nova estirpe britânica estaria relacionada com as recentemente descobertas em explorações de martas em vários países.

