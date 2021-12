Governo holandês decidiu fechar as escolas mais cedo porque “há grandes preocupações com o surgimento da variante Omicron, que se está a espalhar rapidamente”, disse Mark Rutte.

Países Baixos anunciam encerramento das escolas primárias

Governo holandês decidiu fechar as escolas mais cedo porque “há grandes preocupações com o surgimento da variante Omicron, que se está a espalhar rapidamente”, disse Mark Rutte.

O Primeiro-Ministro holandês, Mark Rutte, anunciou o encerramento das escolas primárias na próxima semana e a extensão das atuais restrições de saúde até 14 de janeiro por causa da nova variante Omicron.

As escolas encerram a 20 de dezembro, uma semana antes do início das férias de Natal, já que as crianças, grupo etário onde as taxas de infeção são mais altas, podem infetar os familiares mais velhos, disse Rutte em conferência de imprensa, em Haia.

“Obviamente, esta não é uma mensagem feliz que esperávamos com a aproximação do Natal. Mas não é uma surpresa ”, acrescentou. “Não podemos ignorar o sinal em relação à variante Omicron”, continuou.

Os casos de covid-19 são mais elevados entre os estudantes do ensino fundamental, disseram as autoridades de saúde nesta terça-feira.

O Governo decidiu fechar as escolas porque “há grandes preocupações com o surgimento da variante Omicron, que se está a espalhar rapidamente”.

"Como os feriados de Natal começam diretamente no Natal deste ano, as crianças podem infetar os parentes mais velhos, colocando muita pressão sobre os hospitais", disse o Governo dos Países Baixos em comunicado.

O Governo também decidiu estender as restrições atuais até 14 de janeiro, incluindo o encerramento de lojas, bares e restaurantes não essenciais todos os dias entre as 17h e 5h00. Os residentes só podem receber quatro pessoas em casa. As medidas entraram em vigor a 28 de novembro por um período inicial de três semanas.