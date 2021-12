Foi o processo negocial para um novo executivo mais longo da história do país. Passaram 271 dias desde as eleições gerais.

Países Baixos anunciam acordo de Governo de centro-direita

Quatro partidos de centro-direita alcançaram segunda-feira um acordo de coligação para formar um novo Governo nos Países Baixos, depois do processo negocial para um novo executivo mais longo da história do país, 271 dias desde as eleições gerais.



O futuro Governo neerlandês será formado pelo partido liberal de direita VVD, o progressista D66, Apelo Democrata-Cristão (CDA) e União Cristã, os mesmos quatro partidos que estão em funções e formaram o executivo liderado pelo primeiro-ministro liberal Mark Rutte desde 2017, até à sua demissão em bloco, em janeiro último.

O acordo será agora partilhado com os grupos parlamentares e na quarta-feira será oficialmente apresentado e enviado para o parlamento neerlandês para um debate, indicou um porta-voz dos negociadores.

