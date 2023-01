A procura de pílulas abortivas aumentou desde que o Supremo Tribunal emitiu uma decisão histórica em junho que anulou a decisão Roe versus Wade, que garantiu o direito ao aborto por meio século.

Pílulas abortivas vão ser vendidas em farmácias nos EUA

Este é mais um passo para facilitar o acesso das mulheres ao aborto no Estados Unidos. A venda de pílulas abortivas vai estar à venda em farmácias selecionadas, após a decisão do Supremo Tribunal de 2022 que anulou a sua proteção federal.



Na terça-feira, a US Drug Administration (FDA, sigla em inglês) anunciou que vai permitir que a mifepristone, o primeiro de dois medicamentos utilizados pelas clínicas de aborto para interromper uma gravidez, esteja disponível nas farmácias dos estados onde o aborto é permitido. Será necessária uma receita médica.

A procura de pílulas de aborto aumentou desde que o Supremo Tribunal, dominado por conservadores, emitiu, em junho de 2022, uma decisão histórica que anulou a decisão "Roe versus Wade", que garantiu o direito das mulheres ao aborto durante meio século.

Segundo as sondagens, as pílulas abortivas já são utilizadas em mais de metade de todos os procedimentos abortivos nos EUA. Cabe agora às farmácias decidir se aceitam ou não as prescrições e, em seguida, as mulheres tem também de preencher um formulário de consentimento.

A decisão da FDA foi bem acolhida pela União Americana das Liberdades Civis (ACLU). "Estamos satisfeitos por a FDA ter alargado o acesso das farmácias a este medicamento seguro e eficaz, aliviando um dos encargos desnecessários para os pacientes que utilizam mifepristone", comentou Julia Kaye, advogada do Projecto ACLU de Liberdade Reprodutiva.

Marjorie Dannenfelser, presidente da organização anti-aborto Susan B. Anthony List, criticou a decisão. "A administração Biden provou mais uma vez que valoriza os lucros da indústria do aborto sobre a segurança das mulheres e a vida das crianças por nascer", disse numa declaração.

