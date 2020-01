Entrevista a Golog Jigme Gyatso, monge e ativista político, que fez da luta pela liberdade do Tibete a sua vida.

“Ouvi um homem dizer: ‘Se continuares a bater-lhe, ele vai morrer’”

Sibila LIND Em março de 2008, a capital da região autónoma do Tibete, Lhasa, foi palco de violentos ataques contra a presença da China. Um número desconhecido de tibetanos foi morto pelas tropas chinesas. Nesse mês, Golog Jigme Gyatso, de 49 anos, foi acusado de divulgar segredos de Estado a desconhecidos e incitar ao separatismo. Foi preso e durante semanas torturado violentamente. Nunca falou. À terceira detenção, conseguiu escapar da prisão. Em 2015, chegou à Suíça onde recebeu exílio político. Ativista pelos direitos dos tibetanos, monge e cineasta, Golog Jigme esteve no mês passado no Luxemburgo, onde deu a conhecer sua história.

Quando é que começou a sua fuga pela liberdade?



Para compreender o meu percurso como preso político, é preciso voltar a março de 2008. Nesse mês, em Lhasa, houve muitas manifestações organizadas por tibetanos. E, no dia 14 de março, houve uma grande manifestação dos monges do mosteiro de Labrang na qual eu participei. Basicamente, tudo o que acontecia, eu contava aos meus amigos tibetanos nos Estados Unidos, na Índia e na Europa. De certa forma, tinha-me tornado um “point man”. E isto foi na altura dos Jogos Olímpicos de Pequim. Eu falava abertamente com os jornalistas sobre o que se passava no Tibete. E essa foi a razão principal que me levou a ser detido pela polícia. Fui acusado de divulgar segredos de Estado a desconhecidos.

A sua participação no documentário “Leaving Fear Behind” (“Deixando o medo para trás”) sobre a repressão do Governo chinês também foi um dos motivos.

Sim. Entre 2007 e 2008, andei com o cineasta Dhondup Wangchen a perguntar aos tibetanos o que achavam dos Jogos Olímpicos de Pequim, do Dalai Lama e do futuro do Tibete. Fizemos 108 entrevistas e o documentário estreou em 2008, ano em que os Jogos Olímpicos decorreram na China. As imagens acabaram por ser divulgadas fora do Tibete. Pouco tempo depois fomos os dois presos.

Voltando a março de 2008, o que é que aconteceu nesse mês?

Depois da manifestação dos monges percebi que estava sob vigilância. As autoridades chinesas escutavam as minhas chamadas telefónicas. Sempre que queria contactar alguém, recebia uma chamada de um número privado que me impedia de falar com essa pessoa. No dia 23 de março, fui até ao centro da cidade para participar numa oração ao Dalai Lama. No final, encontrei-me com um amigo artista no seu atelier, um espaço amplo com vários quartos. Na cozinha, havia uma televisão onde estavam a dar as notícias. Foi aí que ouvi alguém dizer que as autoridades chinesas tinham obrigado os professores do mosteiro a divulgar os nomes dos monges que tinham participado nas manifestações. Percebi que não ia durar muito até virem atrás de mim. E, nesse momento, ouvi alguém bater à porta. Era o chefe da polícia. Tinha uma fotografia na mão e na outra o telemóvel, que pegou para fazer uma chamada. Rapidamente, desliguei o meu telemóvel. O polícia tentava chamar, mas não havia resposta do outro lado. Ainda hoje acredito que estava a ligar para o meu número. Depois, pediu para que todos saíssem do atelier e fossem para o pátio. Havia quase 300 polícias, soldados e homens à minha procura na aldeia. Começaram a gritar, a insultar e a intimidar. Obrigaram-nos a ficar de joelhos no chão e apontaram as armas à parte de trás da nossa cabeça. E disseram-nos: “Tirem todos o vosso telemóvel e coloquem-no à vossa frente”. O polícia viu que o meu telemóvel estava desligado e ligou-o. Depois, pegou no seu telemóvel e fez uma chamada. O meu telemóvel tocou. “De quem é este telemóvel?”, perguntou. “É meu”, disse. Outro tibetano ia proteger-me e fingir ser o dono do telemóvel, mas eu agarrei-o logo. Bateram-me com a parte de trás da arma e levaram-me.

Direitos básicos como decidir seu próprio futuro é algo que não existe para os tibetanos na China.

Foi aí que começou a tortura?

Da primeira vez, levaram-me para uma sala. Durante umas sete horas bateram-me nas costelas e nas costas, sem qualquer piedade. Ouvi um dos homens, que parecia ser tibetano, dizer: “Se continuares a bater-lhe, ele vai morrer”. Então levaram-me de novo para a esquadra da polícia. Fiquei lá três dias e depois fui enviado para a China. Estive preso durante quase dois meses. Todos os dias fui torturado. A tortura preferida deles era colocarem os meus braços atrás das costas, um braço a vir por cima, outro braço a vir por baixo, com as mãos atadas. Depois, entre as costas e os braços, colocavam garrafas vazias e um pau grande, com o qual torciam os braços. Outra vezes colocavam-me numa cadeira onde me apertavam os pulsos e os tornozelos. Estive assim uma vez durante dez horas. Havia ainda outra cadeira com pregos que se iam enfiando nos pulsos. Ainda tenho as marcas. Ao fim de 15 dias, a polícia percebeu que eu não ia falar e fui libertado.

O que aconteceu depois?

Fui levado três vezes pela polícia. Em 2008, durante um mês e três semanas, em 2009, durante um mês, e depois em 2012 estive sete dias preso. A polícia ameaçou-me várias vezes, a dizer que me ia transferir para um hospital militar para receber injeções, apesar de não estar doente. Percebi que estavam a tentar matar-me e por isso decidi fugir. Não posso revelar detalhes sobre como é que escapei da prisão, não quero que as autoridades chinesas saibam e impeçam outros tibetanos de escapar. Mas depois da fuga, estive escondido na floresta durante um ano e meio. Perdi muito peso. E foi então que em 2015 consegui chegar à Suíça, através da Índia, onde recebi o estatuto de exilado político.

Na primeira vez que esteve detido, Jygme Gyatso esteve acorrentado durante dez horas a uma cadeira, com os pulsos e tornozelos presos. Ainda hoje tem as marcas. Foto: Sibila Lind

O que significa para si “direitos humanos”?

A partir do momento em que nasce, todo o ser humano tem direitos básicos que são muito importantes para o ajudar a atingir as suas capacidades máximas. Quando falo de direitos humanos, falo do direito à língua, à cultura, à religião. Direitos básicos como decidir seu próprio futuro. E isto é algo que não existe para os tibetanos na China.

No ano passado, no dia 28 de março, fez 60 anos desde que o Tibete ficou sob o controlo da República Popular da China. Para a China, é uma data para festejar, mas o mesmo não acontece para os tibetanos. Ainda existe resistência?

A situação no Tibete piorou nos últimos anos, especialmente depois do Xi Jinping . Antes havia interesse dos media sobre o Tibete e os jornalistas podiam entrar no país. Agora já não têm autorização. Mas as pessoas no Tibete continuam a resistir: pode ser algo tão simples como recusar colocar a bandeira chinesa na casa, como o governo chinês obriga, ou possuir fotos do Dalai Lama, que também é proibido. Mais de 160 tibetanos auto-imolaram-se para exigir a liberdade do seu país e o regresso do Dalai Lama. Há várias formas de resistência que os tibetanos no Tibete continuam a praticar.

2019 foi um ano marcado pelas manifestações em todo o mundo, como os protestos em Hong Kong, no Chile, na Venezuela, em França... Estamos a caminhar para um futuro onde os direitos humanos estão em risco?

Hoje em dia, quando olho para todos estes protestos, apesar de terem origens diferentes, a maioria acontece por causa da ganância de quem está no poder. O governo está mais preocupado com os negócios, com o comércio, do que com o ambiente ou as condições humanas do seu povo. A maior parte dos governos ignora o preço que o ambiente está a pagar, que as pessoas estão a pagar, por causa do egoísmo de uns.

A entrevista foi realizada pessoalmente e por whatsApp através de um intérprete