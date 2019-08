"O atirador morreu. Há outros nove mortos também. Pelo menos outras 16 pessoas foram transferidas para hospitais da área com ferimentos", confirmou o Departamento de Polícia de Dayton na sua conta no Twitter.

Outro tiroteio nos EUA, em Dayton, provoca 10 mortos

Pelo menos 10 pessoas morreram, incluindo o atacante, e 16 ficaram feridas no tiroteio hoje na cidade norte-americana de Dayton, Ohio, informou a polícia, atualizando o número de vítimas anteriormente divulgado.

"O atirador morreu. Há outros nove mortos também. Pelo menos outras 16 pessoas foram transferidas para hospitais da área com ferimentos", confirmou o Departamento de Polícia de Dayton na sua conta no Twitter.

Várias pessoas foram atingidas por tiros hoje na cidade americana de Dayton, Ohio, com a polícia a recear num primeiro momento que o tiroteio teria provocado pelo menos sete mortos. Na altura, as autoridades estavam ainda a procurar um segundo atirador, avançou a imprensa local.

O tiroteio ocorreu na área da East 5th Street, no distrito de Oregon, a oeste do centro de Dayton, para onde se dirigiram vários polícias e ambulâncias.

Este novo tiroteio ocorreu horas depois de um outro num supermercado em El Paso, Texas, onde morreram pelos menos 20 pessoas e outras 26 ficaram feridas.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou o tiroteio de sábado em El Paso, sublinhando que “não só foi trágico”, como também “um ato de cobardia”.

O tiroteio num supermercado Walmart, no sul de El Paso, cidade fronteiriça com o México, deixou no sábado pelo menos 20 mortos e 26 feridos, segundo o governador Greg Abbott, que lamentou um dos “dias mais mortíferos da história do Texas”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, na qual lamenta o "violento tiroteio" ocorrido em El Paso.

