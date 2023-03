O antigo campeão paraolímpico foi condenado por matar a namorada com quatro tiros.

Justiça

Oscar Pistorius pode sair em liberdade nos próximos dias

Redação O antigo campeão paraolímpico foi condenado por matar a namorada com quatro tiros.

Há dez anos, pouco antes do Dia dos Namorados, o antigo campeão paraolímpico Oscar Pistorius matou com quatro tiros a namorada Reeva Steenkamp, de 29 anos, através da porta da casa-de-banho.

Alegou que teria agido em autodefesa, uma vez que pensou que era um ladrão. Acabou condenado e está preso até hoje. Mas isso pode mudar nos próximos dias.

Uma comissão vai reunir em Pretória na próxima sexta-feira para decidir se Pistorius sai em liberdade condicional, avançou o Departamento de Justiça e Serviço Prisional sul-africano. Ao abrigo da lei sul-africana, a uma pessoa condenada pode ser concedida uma pena suspensa quando tiver cumprida metade da sentença.



A decisão do comité, que inclui representantes do serviço prisional, da polícia e de civis, é esperada nos próximos dias, após deliberação. Ao abrigo da lei sul-africana, a uma pessoa condenada pode ser concedida uma pena suspensa quando metade da sua pena tiver sido cumprida.

Oscar Pistorius está elegível para essa medida desde julho de 2021, uma vez que foi condenado em segunda instância a 13 anos e 5 meses de prisão, em novembro de 2017.

O seu comportamento sob custódia, o seu estado físico e mental e o risco de reincidência estão em causa. "A comissão deve determinar se o objetivo da prisão foi alcançado", disse à AFP o porta-voz da administração prisional Singabakho Nxumalo.

O longo procedimento, que começou há mais de um ano, incluiu uma reunião no ano passado com os pais da vítima, a ex-modelo Reeva Steenkamp, que disseram terem ficado chocados com a ideia da libertação do assassino da sua filha.







*Com AFP

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.