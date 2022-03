O espaço mediático de discussão estreitou de tal maneira que o mundo foi reduzido a leituras simplistas, a preto e branco, em que qualquer tipo de análise se reduz ao "não estás por mim, estás contra mim".

Os 'whataboutistas'

Raquel RIBEIRO Está na moda acusar de 'whataboutismo' quem faz um esforço para, pelo menos, tentar ler o mundo na sua complexidade.

A invasão da Ucrânia pela Rússia é um tema sobre o qual não se pode ter qualquer leitura que não tenha obrigatoriamente de começar logo por uma nota de intenções veemente e inequívoca que condene a invasão da Rússia, declare ódio ao Putin, e só depois se poderá discorrer sobre um qualquer assunto, às vezes até "tangencial": a extrema-direita, as sanções económicas, o petróleo e o gás, os oligarcas, os vistos gold.

Qualquer especialista que venha explicar o que quer que seja sobre a situação na Ucrânia é logo acusado de putinista, se antes não começar pela nota de intenções, bater no peito pela sua honra, dizendo que é isento, que está apenas a analisar dados.

Isto porque o espaço mediático de discussão se estreitou de tal maneira, e de forma tão preocupante, que o mundo foi reduzido a leituras simplistas, a preto e branco, em que qualquer tipo de análise se reduz ao "não estás por mim, estás contra mim". Qualquer especialista que venha explicar o que quer que seja sobre a situação na Ucrânia é logo acusado de putinista, se antes não começar pela nota de intenções, bater no peito pela sua honra, dizendo que é isento, que está apenas a analisar dados. Já vi até dizer que ocupar o espaço público com análises é distrair do essencial – condenar a Rússia – e não demonstra solidariedade para com as vítimas.

O investigador Alexandre Guerreiro, especialista em Direito e Segurança, na Faculdade de Direito de Lisboa, recebeu tanto ódio no Twitter que teve de explicar: "Eu alerto as pessoas, uma vez mais, que não estou a tomar partido por ninguém num conflito, estou a tentar mostrar a forma de pensar de Moscovo e ajudar a perceber se a actuação tem ou não cobertura legal. É a última vez que vou dizer que não embarco em trincheiras."

Generais portugueses especialistas em estratégia militar e com experiência no terreno em missões da própria NATO, também estão a ser acusados de putinismo. Ao Expresso, o major-general Raul Cunha garante: "Não sou pró-russo nem 'putinista', se nos chamam isso é por não terem argumentos. Estou absolutamente contra a opção de Putin invadir e sou contra toda e qualquer invasão de um Estado soberano", justifica. "Agora, entendo que quase o empurraram para essa opção."

Por estes dias, até o Tolstoy seria acusado de putinismo, ele que certamente regressaria ao exílio caso estivesse vivo. Olhando hoje para 1914, não diríamos que foi o assassinato de Francisco Fernando em Sarajevo que começou a Primeira Guerra Mundial. Sabemos o que é um gatilho e o que ele espoleta. Mas também sabemos os antecedentes da guerra, as tensões beligerantes, os impérios em disputa, a escalada entre a França e Alemanha. Continuar a reduzir a invasão da Rússia à Ucrânia a um caso isolado de mal-supremo nascido do ovo da serpente no meio da estepe, é como continuar a dizer que "a culpa" da Primeira Guerra Mundial foi dos bósnios.

Mas isto hoje é considerado whataboutism. What about? e então?: a acusação favorita dos que se sentem encurralados quando confrontados com a moral dupla ou os dois pesos e duas medidas da geopolítica ocidental. Dizem que somos whataboutistas quando lembramos que a NATO e a UE têm responsabilidades neste conflito. Dizem que somos whataboutistas porque lembramos como milhões de refugiados de olhos azuis (palavras de jornalistas europeus e americanos) são acarinhados enquanto deixamos que milhares não- brancos se afoguem no Mediterrâneo.

Dizem que somos whataboutistas se perguntamos se as sanções económicas não subjugam apenas os povos e nunca os seus líderes, os poderosos, os privilegiados. E somos whataboustistas porque lembramos que afinal era possível arrestar bens de capitalistas criminosos em offshores, não só russos, mas todos. O whatabout não é relativização do crime, da violência, da violação dos direitos humanos. É tentativa (parece vã, porque é cansativo fazer o esforço de, pelo menos, se tentar ler o mundo na sua complexidade) da não moralização da história.

Em tempos de simplismos e simplificações, só os essencialistas não são whataboutistas. Só eles vêem o mundo de cima de um muro muito alto, com binóculos de grande alcance e drones de grande capacidade, e conseguem discernir logo os bons dos maus, os que irão para o céu e os que seguem para o inferno, como snipers da superioridade moral.

(Autora escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico.)

