Conselho Europeu e NATO

Os 'senhores do costume'. Charles Michel e Jens Stoltenberg continuam nos cargos

No caso do Secretário-geral da NATO, os países que pertencem à Aliança Atlântica entenderam que em tempo de guerra não se mudam líderes. E embora Jens Stoltenberg, antigo primeiro-ministro da Noruega, se preparasse para liderar o banco central do seu país, a partir de setembro, uma salva de palmas esta quarta-feira durante a reunião de emergência dos ministros da NATO convenceu-o a ficar por mais um ano.



NATO recupera da “morte cerebral”

Segundo o jornal Politico, foi o próprio Biden que sugeriu a continuidade do norueguês, para um mandato que agora termina a 30 setembro de 2023. A sua atuação a libertar a NATO da sua “morte cerebral” - como há dois anos o presidente francês Macron classificou o estado desta organização de defesa - tem sido vista como importante na união dos países ocidentais contra a Rússia e a providenciar apoio militar à Ucrânia. E como garantia de estabilidade no momento mais delicado desde o fim da II Guerra Mundial, em que uma terceira pode ser provocada por um incidente descontrolado.

Esta quinta-feira, em Bruxelas, António Costa, o primeiro-ministro português, disse mesmo que Putin teve o condão de ressuscitar a aliança dos 30 parceiros (28 europeus, mais Canadá e EUA) do seu estado moribundo.

Michel: covid-19, um orçamento difícil, o sofagate e agora a guerra

No mesmo dia, esta quinta-feira, também o belga Charles Michel viu o seu mandato renovado para mais dois anos e meio: de 1 de junho de 2022 a 30 de novembro de 2024.

Charles Michel tomou posse a 1 de dezembro de 2019 como presidente do Conselho Europeu e passou durante estes dois anos por várias crises intensas, desde a covid-19, em que foi preciso coordenar a resposta de todos os países, à dificuldade de aprovar o orçamento comunitário de 2021-2027 – que seria aprovado, após várias tentativas e em pleno lockdown europeu. Este orçamento europeu em que Michel convenceu os líderes a contraírem divida e a criarem novos impostos foi conseguida na segunda reunião de líderes europeus e a mais longa de sempre – que durou cinco dias, com várias madrugadas incluídas.

Para a história do primeiro mandato de Michel ficou também o incidente “diplomático” conhecido como “sofagate” em que numa visita à Turquia, o presidente Erdogan ofereceu uma cadeira a seu lado a Charles Michel, ignorando a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que se viu obrigada a encontrar lugar num sofá, à distância. O momento foi visto como uma manifestação de misoginia pela responsável pelo executivo europeu com a qual Michel deveria ter sido imediatamente solidário. Michel mais tarde pediu desculpas públicas.

Michel lidou com a devastação económica provocada pela pandemia

Depois da crise sanitária sem precedentes - onde Charles Michel muitas vezes se referiu a uma devastação económica nunca vista desde a II Guerra Mundial, necessitando de um equivalente Plano Marshall - o novo mandato de Michel far-se-á sob a égide de uma guerra às portas da UE, com potencial para ser derramada para território da União.

A decisão de manter Charles Michel como representante dos Estados europeus foi tomada por unanimidade de todos os 27 líderes presentes no Conselho Europeu na tarde desta quinta-feira reunidos em Bruxelas para discutir a guerra na Ucrânia.

O antigo primeiro-ministro belga é o terceiro presidente a tempo inteiro desde que foi criada a figura de presidente do Conselho Europeu com o Tratado de Lisboa, assinado em 2009. O primeiro foi o belga Herman von Rompuy, o segundo o polaco Donald Tusk, e o terceiro, também um belga, Charles Michel.

