Entre novas e repetentes, estas foram algumas das figuras que marcaram os 12 últimos meses na esfera política nacional e internacional.

Mundo 22

Retrospetiva 2021

Os protagonistas políticos do ano

Ana TOMÁS Entre novas e repetentes, estas foram algumas das figuras que marcaram os 12 últimos meses na esfera política nacional e internacional.

Apesar da pandemia de covid-19, e também por causa dela, o ano de 2021 teve novos protagonistas políticos, enquanto outros firmaram ou viram contestado o seu papel de liderança.



Os últimos 12 meses foram os primeiros de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos da América. O novo inquilino da Casa Branca tomou posse em janeiro pondo fim ao mandato de Donald Trump, que não saiu sem ver o seu nome associado a uma das maiores polémicas da história dos EUA: a invasão do Capitólio.

No seu primeiro ano de mandato, Joe Biden fica também ligado à retirada das tropas americanas do Afeganistão e ao regresso dos Taliban ao poder, 20 anos depois dos EUA terem chegado à região.

O ano de 2021 marcou ainda o fim de eras políticas, como as de Angela Merkel, na Alemanha, e de Benjamin Netanyahu, em Israel, o regresso e, em alguns casos, o reforço de tensões diplomáticas e geoestratégicas, além de eleições históricas.

14 Joe Biden tomou posse a 20 de janeiro como 46º. presidente dos Estados Unidos da América e consigo o país regressou à OMS e ao Acordo de Paris, reaproximando-se dos seus aliados. Mas o primeiro ano de mandato de Biden ficou também marcado por novas tensões com a Rússia e a China e com a retirada caótica das tropas americanas do Afeganistão. Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Joe Biden tomou posse a 20 de janeiro como 46º. presidente dos Estados Unidos da América e consigo o país regressou à OMS e ao Acordo de Paris, reaproximando-se dos seus aliados. Mas o primeiro ano de mandato de Biden ficou também marcado por novas tensões com a Rússia e a China e com a retirada caótica das tropas americanas do Afeganistão. Foto: AFP Donald Trump foi derrotado por Joe Biden, nas eleições presidenciais realizadas no final de 2020, mas o antigo presidente dos EUA não aceitou facilmente os resultados. Já como cessante no cargo, Trump ficou associado, no começo deste ano, a um dos momentos históricos mais negativos do país, quando os seus apoiantes invadiram o Capitólio no momento em que o Congresso confirmava a eleição de Biden. Foto: AFP Um dos maiores acontecimentos políticos do ano foi o regresso dos Talibans ao poder no Afeganistão 20 anos depois. O retorno, praticamente sem oposição, aconteceu com a saída das tropas estrangeiras lideradas pelos EUA, mostrando a fragilidade das instituições e do respeito pelos direitos humanos, em especial das mulheres, que tinham começado a ser reconquistados nas últimas décadas. Foto: AFP Em junho, o Parlamento de Israel votou a favor de um novo governo de coligação liderado por Naftali Bennett, que pôs fim ao "reinado" político de Benjamin Netanyahu. Líder do partido de direita Yamina, Bennett preside a uma frágil coligação governamental constituída por oito partidos diferentes com profundas clivagens ideológicas entre si, mas que conquistou o apoio inédito do partido árabe-israelita Raam. Foto: AFP Politicamente, o ano ficou marcado pela saída de Angela Merkel do cargo de chanceler alemã e, consequentemente, de uma das principais lideranças da União Europeia. Na hora do adeus, depois de 16 anos no poder, foram rasgados os elogios à ex-chanceler, vindos de todos os quadrantes políticos e de vários dirigentes europeus e mundiais. Foto: Markus Schreiber/AP POOL/dpa A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, também continuou a ter um papel de destaque no ano que agora termina. A vacinação contra a covid-19, o certificado digital europeu, a distribuição do dinheiro da bazuca" e o combate às alterações climáticas foram alguns dos seus desafios, mas que não a impediram de ser relegada para segundo plano em encontros diplomáticos ao mais alto nível. Em abril, numa reunião com o líder do Conselho Europeu, Charles Michel, e o Presidente turco, Recep Erdogan, em Ancara, a presidente da CE ficou em pé sem direito a cadeira. O caso ficou conhecido como 'sofagate' e gerou polémica nas instituições europeias. Foto: AFP No ano de 2021, as relações entre a UE e o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, continuaram a deteriorar-se, sobretudo devido à lei de defesa de menores, que o país aprovou e que vincula a pedofilia à homossexualidade e que retira os direitos e exposição da comunidade LGBTI da esfera pública. A lei motivou protestos em todas as esferas europeias, com vários líderes da UE a condenarem publicamente Orbán e as instituições europeias a defenderem o condicionamento do pagamento dos fundos comunitários ao cumprimento dos valores europeus. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/d Vladimir Putin também continuou a ser um dos protagonistas políticos do ano. As acusações em relação ao tratamento dado ao opositor russo, Alexei Navalny, o apoio ao presidente bielorusso Alexander Lukashenko e as tensões com a Ucrânia e os EUA por causa da Crimeia, mas também o desbloqueio do fornecimento de gás em plena crise energética, foram alguns dos acontecimentos que puseram o presidente russo no centro da política mundial em 2021. Foto: AFP Ativista anticorrupção e considerado pelas potências ocidentais como o principal rosto da oposição a Vladimir Putin, o russo Alexei Navalny, que cumpre uma pena de prisão desde fevereiro, foi o vencedor do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2021, atribuído pelo Parlamento Europeu. Meses antes a Amnistia Internacional tinha, contudo, retirar-lhe o estatuto de "prisioneiro de consciência" devido ao seu passado xenófobo. No final do ano, Navalny acusou Portugal de ter cedido aos interesses da Rússia ao atribuir a cidadania portuguesa ao multimilionário Roman Abramovich. Foto: AFP Em 2021, Alexander Lukashenko continuou a estar no centro de várias situações de tensão internas e com a União Europeia, a NATO e os EUA. O presidente bielorusso foi acusado de estar envolvido no desvio de um avião da Ryanair para deter um jornalista opositor do seu regime. Na segunda metade do ano, destacaram-se as tensões com a Lituânia, Letónia e mais recentemente com a Polónia, que criaram uma nova crise humanitária com refugiados e migrantes que tentavam entrar na União Europeia através da fronteira bielorussa. Foto: AFP Boris Johnson continuou a ser uma das figuras políticas em destaque em 2021, nem sempre pelos melhores motivos. A estratégia do primeiro-ministro britânico para o Brexit veio a revelar-se caótica, agravada pela gestão da crise sanitária. O anfitrião da COP 26 terminou o ano envolvido num novo escândalo relacionado com uma festa de Natal em 2020, na sua residência oficial, com o país em pleno confinamento. O episódio levou-o a pedir "desculpas sem reservas" ao Parlamento. Foto: AFP Em 2021, o Relatório Global do Estado da Democracia classificava o Brasil como "a democracia com o maior número de atributos em queda em 2020". No centro da degradação da qualidade democrática do país está a administração do Presidente Jair Bolsonaro, que continuou também a protagonizar polémicas no âmbito da crise sanitária, recusando a vacina contra a covid-19, associando-a à SIDA e participando na Assembleia da ONU sem estar vacinado. Bolsonaro foi alvo de um inquérito da Comissão Parlamentar de Inquérito que o acusou da prática de nove crimes, que terão contribuído para elevar o número de mortes da pandemia, no país. Foto: Evaristo Sá/AFP Magdalena Andersson destacou-se em novembro de 2021 por ser a primeira mulher no cargo de primeira-ministra da Suécia. No entanto, apenas oito horas depois de ser nomeada demitiu-se, na sequência da saída do Partido Verde da coligação governamental. A social-democrata voltou a ser escolhida como primeira-ministra, no Parlamento, cinco dias após a renúncia. Foto: AFP Gabriel Boric é o novo presidente do Chile. Fez história em 2021 por ser o mais jovem de sempre a conquistar aquele cargo, no país. O político de 35 anos, de esquerda, foi eleito a 19 de dezembro, na segunda volta, com 55,87% contra os 44% para o seu rival de extrema-direita Jose Antonio Kast. Foto: AFP





Em Portugal, 2021 foi um ano de oscilações políticas, que começou com eleições presidenciais, realizadas em pleno confinamento, e terminou com a convocação de legislativas antecipadas, depois do chumbo do Orçamento do Estado para 2022 e a posterior dissolução do Parlamento pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

4 Portugal

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O ano político em Portugal começou com eleições e terminou com a convocação de legislativas antecipadas. As presidenciais e as primeiras a realizarem-se em estado de emergência. O país atravessava a pior vaga da covid-19, mas mesmo assim os portugueses foram às urnas em número suficiente para validar o ato eleitoral e reeleger Marcelo Rebelo de Sousa com 60,67% dos votos. Marcelo voltaria a estar em foco no final do ano com a dissolução do Parlamento e a marcação de eleições legislativas para o início de 2022, após o chumbo do Orçamento do Estado para 2022. Foto: LUSA Os altos e baixos da pandemia não perturbaram, apesar de tudo, o normal curso da vida democrática do país. Em setembro houve novas eleições, desta vez autárquicas e Carlos Moedas foi um dos protagonistas ao conquistar a Câmara Municipal de Lisboa, a capital do país. A vitória (à justa) do social-democrata e antigo comissário europeu, da presidência de Jean-Claude Juncker, foi a surpresa da noite eleitoral, contrariando todas as sondagens que davam a reeleição de Fernando Medina (PS) como garantida. Foto: Facebook Oficial de Carlos Moedas No final do ano, o protagonismo recaiu sobre o primeiro-ministro, António Costa, que se viu no centro de uma crise política, sem o apoio dos partidos de esquerda (PCP e BE) ao Orçamento do Estado para 2022 e o chumbo do documento por praticamente todas as forças partidárias com assento na Assembleia. Costa não se demitiu do cargo de primeiro-ministro, mesmo com a dissolução do Parlamento, e continuou a liderar os destinos do país até ao final do ano. É recandidato ao cargo nas próximas eleições, dentro de um mês e só se demite, diz, se as perder. Foto: LUSA O ano político em Portugal terminou com uma demissão há muito anunciada. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, renunciou ao cargo a 3 de dezembro, no dia em que o seu motorista foi acusado de homicídio por negligência devido ao atropelamento mortal de um trabalhador da A6, em junho passado. Eduardo Cabrita seguia no carro quando o atropelamento fatal aconteceu. Foto: LUSA





No Luxemburgo, o ano pôs à prova a aprovação da ação do Governo pela população, com o primeiro-ministro, Xavier Bettel, a sofrer uma queda de popularidade e a ser alvo de uma onda inédita de contestação, devido às medidas anticovid.

Em 2021, alguns escândalos abalaram a imagem da política luxemburguesa.

4 políticos Luxemburgo

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. 2021 não foi um ano fácil para o primeiro-ministro, Xavier Bettel. A gestão da pandemia - o próprio teve de ser internado, no verão, por ter covid-19 - e os protestos contra as medidas do seu Governo refletiram-se num certo desgaste político e em queda de popularidade. Algumas polémicas também terão contribuído para isso. Em outubro, a revista "reporter.lu" revelou que Bettel tinha copiado cerca de 96% das páginas da sua dissertação sobre direito público na Universidade de Nancy, há 22 anos. Só um mês depois o primeiro-ministro tomou uma posição pública, mas sem se desculpar pelo sucedido. No mesmo mês, o Contacto publicou uma reportagem com o antigo vice-primeiro-ministro, Felix Braz, que acusou Bettel de nunca se ter preocupado em resolver o seu caso. O ministro luso-luxemburgês, que tinha também a pasta da Justiça, diz ter sido "abandonado e posto de parte" quando o Governo o substituiu cinco semanas após o ataque cardíaco de que foi vítima em 22 de agosto de 2019. Apesar de tudo, o primeiro-ministro continua a ser o terceiro governante mais popular e 75% da população aprova a gestão do seu executivo. Foto: Guy Jallay O ano começou com um escandâlo político no Luxemburgo. Em Janeiro, a eurodeputada Mónica Semedo (então membro do Partido Democrático - DP) foi suspensa por duas semanas devido a queixas de assédio moral por parte dos seus assistentes. Para antecipar uma eventual expulsão do partido, a eurodeputada entregou o seu cartão, sem no entanto, abdicar do seu mandato no Parlamento Europeu. Como membro independente, faz agora parte do grupo Renew Europe. Foto: Guy Jallay A 9 de dezembro Frank Engel foi absolvido no caso dos alegados salários indevidos que levaram à sua demissão da presidência do Partido Social Cristão (CSV), em março. O processo que envolveu vários membros daquele que é o principal partido da oposição fez correr muita tinta nos jornais ao longo do ano. O processo dizia respeito a um contrato de trabalho que Frank Engel celebrou com a "CSV Frëndeskrees" quando era ainda presidente do partido. A acusação do Ministério Público afirmava que Engel teria alegadamente recebido salários de seis mil euros por funções que nunca chegou a realizar, durante sete meses. Foto: Guy Jallay Em julho, a ministra da Família, Corine Cahen, viu-se debaixo de fogo devido aos casos de infeção e mortes por covid-19 nos lares de isodos. Todos os partidos da oposição assinaram uma moção a pedir a sua demissão, no seguimento das conclusões do relatório de avaliação aos surtos nessas residências. Entre outras coisas, o relatório acusava o ministério liderado por Cahen de não fornecer recomendações claras, sobretudo sobre as responsabilidades atribuídas. Até essa altura, os lares tinham um peso de 43% nas mortes por covid-19, no país, desde o início da pandemia. Foto: Anouk Antony





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.