Mais de 20 agricultores e criadores de gado frequentaram uma formação em agropecuária inovadora. "Agora não estão a fazer as coisas apenas para passar o tempo, mas sim com visão para venda", diz o diretor do centro de formação.

Mundo 5 5 min.

Reportagem

Os novos agricultores de Cabo Verde. "Os mais antigos morreram e dou seguimento à tradição"

Lusa Mais de 20 agricultores e criadores de gado frequentaram uma formação em agropecuária inovadora. "Agora não estão a fazer as coisas apenas para passar o tempo, mas sim com visão para venda", diz o diretor do centro de formação.

Emanuel e Patrick sempre praticaram a agricultura e criação de gado em Cabo Verde e foram dois dos 22 técnicos que participaram numa formação em agropecuária inovadora, que lhes deu mais ferramentas para melhorar e aumentar a produção.

“Pratico a agricultura desde os 12 anos, é uma área de que gosto e que continuo até hoje”, afirmou à Lusa Emanuel dos Reis Tavares, 61 anos, morador na localidade de laje, concelho de São Lourenço dos Órgãos, no centro da ilha cabo-verdiana de Santiago.

“Criação de gado é uma tradição de família, os mais antigos morreram e agora dou seguimento à tradição”, disse, por sua vez, Patrick Mendes, 36 anos, morador em Mercado, no mesmo concelho, que, com o senhor Emanuel, foram dois de 22 agricultores e criadores de gado que em 2022 frequentaram uma formação em agropecuária inovadora, ministrada pelo Centro de Capacitação e Formação Profissional dos Órgãos (CCFPO).

“O objetivo da agropecuária inovadora é ver jovens com potencial, tanto na área agrícola como na área da pecuária”, afirmou o diretor do centro, Aguinaldo Borges, que lembrou que o projeto surgiu entre 2017 e 2018, com a criação da Academia Inovadora.

"Não me arrependo de ter frequentado a formação"

Emanuel Tavares recordou à Lusa que antigamente praticava agricultura tradicional, com rega por alagamento, onde gastava muita água, mas agora aposta no sistema de rega gota a gota, e investe na produção de morangos.

“Eu não me arrependo de ter frequentado a formação. Saí de lá com muitos ganhos porque mesmo com pouco já tenho experiência para gerir melhor”, frisou o agricultor, dizendo que algumas das coisas que aprendeu foi lidar com os clientes, sendo agora mais assertivo, mas também tratamentos médicos, higiene alimentar e gestão de crédito.

5 Numa parceria com o Ministério da Agricultura e Ambiente, a Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos e a Pró-Empresa, agricultores participaram numa formação para procurar formas inovadoras de fazer agricultura e pecuária, num projeto financiado pela Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, que apostou sobretudo em criadores e agricultores das zonas altas do município, mas também da cidade de João Teves, na cidade da Praia, Cabo Verde, 07 de março de 2023. LUSA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Numa parceria com o Ministério da Agricultura e Ambiente, a Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos e a Pró-Empresa, agricultores participaram numa formação para procurar formas inovadoras de fazer agricultura e pecuária, num projeto financiado pela Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, que apostou sobretudo em criadores e agricultores das zonas altas do município, mas também da cidade de João Teves, na cidade da Praia, Cabo Verde, 07 de março de 2023. LUSA O diretor do Centro de Capacitação e Formação Profissional dos Órgãos (CCFPO), Aguinaldo Borges, posa para a fotografia durante uma entrevista à agência Lusa sobre a aposta na inovação para melhorar e aumentar produção dos agricultores e criadores cabo-verdianos, no Centro de Capacitação e Formação Profissional dos Órgãos, na cidade da Praia, Cabo Verde, 07 de março de 2023. Numa parceria com o Ministério da Agricultura e Ambiente, a Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos e a Pró-Empresa, a ideia foi procurar formas inovadoras de fazer agricultura e pecuária, num projeto financiado pela Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, que apostou sobretudo em criadores e agricultores das zonas altas do município, mas também da cidade de João Teves. ELTON MONTEIRO/LUSA LUSA Emanuel dos Reis Tavares, agricultor cabo-verdiano, posa para a fotografia durante uma entrevista à agência Lusa sobre a aposta na inovação para melhorar e aumentar produção dos agricultores e criadores cabo-verdianos, no Centro de Capacitação e Formação Profissional dos Órgãos, na cidade da Praia, Cabo Verde, 07 de março de 2023. Numa parceria com o Ministério da Agricultura e Ambiente, a Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos e a Pró-Empresa, a ideia foi procurar formas inovadoras de fazer agricultura e pecuária, num projeto financiado pela Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, que apostou sobretudo em criadores e agricultores das zonas altas do município, mas também da cidade de João Teves. LUSA Numa parceria com o Ministério da Agricultura e Ambiente, a Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos e a Pró-Empresa, agricultores participaram numa formação para procurar formas inovadoras de fazer agricultura e pecuária, num projeto financiado pela Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, que apostou sobretudo em criadores e agricultores das zonas altas do município, mas também da cidade de João Teves, na cidade da Praia, Cabo Verde, 07 de março de 2023. LUSA Um agricultor posa junto de porquinhos da Índia durante uma entrevista à agência Lusa sobre a aposta na inovação para melhorar e aumentar produção dos agricultores e criadores cabo-verdianos, no Centro de Capacitação e Formação Profissional dos Órgãos, na cidade da Praia, Cabo Verde, 07 de março de 2023. Numa parceria com o Ministério da Agricultura e Ambiente, a Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos e a Pró-Empresa, a ideia foi procurar formas inovadoras de fazer agricultura e pecuária, num projeto financiado pela Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, que apostou sobretudo em criadores e agricultores das zonas altas do município, mas também da cidade de João Teves. LUSA

Notando que este ano há muita palha, Emanuel já está a pensar noutros projetos, nomeadamente investir em vacas de raça melhorada, para fornecer carne à população de São Lourenço dos Órgãos e para outros concelhos vizinhos de Santiago.

Patrick Mendes também hoje vê o lado moderno da criação de gado, graças à formação, onde aprendeu a conhecer melhor os seus animais, desde cabras, porcos, patos, galinhas ou pombos, onde tira o sustento para a família.

“Depois da formação já comecei a pôr algumas coisas na prática e já vejo algumas vantagens. Havia muitas doenças que não conhecia, mas agora estou mais bem informado”, afirmou o criador, que espera agora mais investimentos no setor para melhorar ainda mais.

“Acho que formações do tipo é o caminho porque hoje há muito desemprego e esta é uma forma de fugir ao desemprego”, apontou Patrick Mendes.

Numa parceria com o Ministério da Agricultura e Ambiente, a Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos e a Pró-Empresa, a ideia foi procurar formas inovadoras de fazer agricultura e pecuária, num projeto financiado pela Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, que apostou sobretudo em criadores e agricultores das zonas altas do município, mas também da cidade de João Teves.

“A forma como viam a agricultura e pecuária hoje é extremamente diferente, porque já começaram a introduzir novos conhecimentos inovadores para melhorar a produção”, avaliou Aguinaldo Borges, indicando que os 22 formandos criaram 18 projetos de agropecuária, que já estão prestes a sair no mercado.

Agricultura é a principal atividade económica de São Lourenço dos Órgãos

“E um dos métodos que já está a fazer efeito junto dos agricultores é a visão empresarial. Agora não estão a fazer as coisas apenas para passar o tempo, mas sim com visão para venda, para ganhar, para ter rendimento, para fazer a troca dos seus produtos por dinheiro e comprarem outros produtos que têm necessidade”, salientou o responsável da instituição de ensino, que ministra formações em outras áreas, destinadas aos jovens da maior ilha de Cabo Verde.

Segundo o diretor do centro, a agricultura é a principal atividade económica de São Lourenço dos Órgãos, mas entendeu que é preciso “transformar” as pessoas, para que elas também sintam essa característica.

“É necessária formação e as pessoas já estão sensibilizadas e a frequentar as formações para poderem adotar os métodos inovadores que agora fazem todo o sentido”, informando que se vai abrir uma casa e carnes e legumes no concelho, onde os produtores e criadores podem colocar os seus produtos, mas também já está a pensar no mercado da ilha e nacional.

Outro objetivo da agropecuária inovadora é sensibilizar os laurentinos para a proteção da biodiversidade, sobretudo nas localidades circundantes das áreas protegidas do Parque Natural do Pico de Antónia, onde se situa o ponto mais elevado da ilha de Santiago, com 1.394 metros de altitude.

Com esta iniciativa, pretende-se dar ferramentas novas aos agricultores e criadores para, por exemplo, o confinamento dos animais, salvaguardando as áreas protegidas, mas também dinamizar a economia local, aumentar as vendas, potenciar o intercâmbio empresarial e ajudá-los a participar em concursos para créditos ao setor.

São Lourenço dos Órgãos, município desde 2008, localiza-se no centro da ilha de Santiago e faz fronteira com os municípios de São Salvador do Mundo a Norte, São Domingos a Sul, Santa Cruz a Este e Ribeira Grande a Oeste.

Com uma população de pouco mais de 6 mil habitantes, onde 88,3% dos agregados familiares vive no meio rural, o município fica no interior da ilha de Santiago e não tem orla costeira, ocupando uma superfície de 39,5 km2, o que representa cerca de 4% da área total da Ilha de Santiago e 1 % do território nacional.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.