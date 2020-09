Em choque, Marcel, de 11 anos, enviou mensagens aos colegas a contar como os irmãos morreram, e que não o iam ver mais. A mãe mentiu-lhe não revelando que tinha sido ela a autora dos crimes.

“Os meus irmãos estão mortos”, contou aos amigos o único dos seis filhos poupado à morte pela mãe alemã

Paula SANTOS FERREIRA Em choque, Marcel, de 11 anos, enviou mensagens aos colegas a contar como os irmãos morreram, e que não o iam ver mais. A mãe mentiu-lhe não revelando que tinha sido ela a autora dos crimes.

Marcel, de 11 anos, era o mais velho dos seis irmãos K. e foi o único que não foi assassinado pela mãe Christiane K, na casa onde moravam, em Solingen. Aos colegas o adolescente relatou em choque como a mãe lhe contou sobre a morte dos irmãos, mentindo-lhe como se vê nas reportagens que têm sido emitidas pela RTL alemã.



Christiane K. de 27 anos foi sexta-feira alvo de um mandado de prisão por suspeita de assassinato dos seus cinco filhos encontrados mortos nas suas camas em casa, na quinta-feira. Um crime que deixou Solingen em choque.

A autópsia revelou que a mulher sedou e sufocou até à morte Melina, de um ano, Leonie, de dois, Sophie, de três, Timo, de seis anos e Luca de oito anos. Apenas Marcel, de 11 anos, o primogénito foi poupado, talvez por estar na escola, de acordo com o procurador público.

Só que o adolescente ficou apavorado e em choque com o que a mãe lhe contou, que os irmãos tinham morrido, mentindo-lhe sobre o modo como faleceram.

Mãe mentiu ao filho mais velho

Marcel saiu mais cedo da escola na quinta-feira após um telefonema da mãe contando que o menino tinha de ir ter com ela pois “tinha uma consulta médica”, ouve-se numa das mensagens de voz a uma amiga enviada pelo menino e que estão na posse da RTL alemã.

Noutra mensagem à mesma amiga e com uma voz trémula, Marcel relata que a mãe lhe disse que ela e os seus irmãos iam num táxi quando um camião vindo por trás chocou com o veículo. A mãe contou que os irmãos e irmãs tinham todos morrido.

Na última mensagem à amiga Marcel diz-lhe que ele não irá mais voltar.

O menino enviou também mensagens escritas ao seu grupo de amigos no WhatsApp. Max, um desses amigos conta à repórter da RTL alemã que um dos amigos lhe perguntou na quinta-feira de manhã se tinha visto a mensagem de Marcel.

"Nunca mais me vão ver"

“Os meus irmãos estão mortos. Não me vão ver mais”, escreveu Marcel no grupo do WhatsApp. Max contou que os amigos pensaram que o adolescente estaria a brincar com eles, nunca imaginaram que fosse verdade.

Max telefonou a Marcel, mas atendeu um adulto que lhe explicou que o amigo não podia de momento falar com ele, mas que estava bem, em segurança.

Max conta na reportagem que sabia que Marcel tinha irmãos, embora nunca os tivesse visto, nem à mãe, mas pensava que o amigo tinha uma família normal.

