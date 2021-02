Putin compreendeu há anos que vivemos na Era da Total Impunidade.

Os maus estão a ganhar

Hugo GUEDES PINTO Putin compreendeu há anos – talvez quando invadiu a Geórgia em 2008, talvez quando anexou a Crimeia em 2014, talvez ao passear o exército um pouco por todo o Médio Oriente – que vivemos na Era da Total Impunidade.

"O Bom, o Mau e o Vilão" é o segundo melhor western-spaghetti de sempre. Conta a história de três pistoleiros que se tornam desconfiados parceiros na busca de um tesouro, obrigados a isso porque cada um deles apenas conhece parte da sua localização. No clímax do filme, na sequência da famosa cena do "impasse mexicano", o resultado é intemporal: o mau é castigado com um tiro certeiro, o bruto vilão sobrevive mas de mãos a abanar, e o bom galã parte em direcção ao pôr-do-sol, arma fumegante e ouro na mochila.

Será realista este epílogo moral de recompensa dos bons e punição dos maus? Neste domingo Josep Borrell, o mais alto diplomata europeu, fez uma viagem-relâmpago a Moscovo. Como Vladimir Putin, czar das Rússias há 22 anos, tem ainda um pequeno espinho encravado na garganta – Alex Navalny, um político rival com grande apoio popular –, decidiu mais uma vez usar a força bruta: primeiro mandou envenenar Navalny e como isso falhou (por pouco), agora mandou prendê-lo.

Confiante na importância da UE, seguro dos valores universais da democracia, Borrell foi então conversar com Putin para lhe exigir a libertação do opositor. Em vez de respeito, obteve escárnio; em vez de libertar Navalny, perdeu três diplomatas, expulsos pela Rússia. Voltou a casa humilhado e preocupado pelo nosso futuro geoestratégico.

Putin compreendeu há anos – talvez quando invadiu a Geórgia em 2008, talvez quando anexou a Crimeia em 2014, talvez ao passear o exército um pouco por todo o Médio Oriente – que vivemos na Era da Total Impunidade. O ditador ri-se da indignação mundial, ignora as suas próprias leis, e encarcera em massa os próprios russos. Deu-se ao luxo de fazer eleger Trump como presidente dos EUA, numa espécie de vingança pela derrota na Guerra Fria. Poderia eventualmente ser afectado se a Alemanha, ouvindo os seus parceiros europeus, finalmente desistisse do gasoduto Nordstream 2 – mas Merkel nunca o fará, porque os princípios democráticos são muito bonitos, só que o dinheiro compra mais Mercedes. E, apesar de Biden ter adoptado até agora uma voz grossa com Moscovo, também é duvidoso que essas intenções venham a resultar em consequências reais.

Compreendendo que o sistema global de princípios não oferece punições aos prevaricadores, que ninguém tem a capacidade ou sequer a vontade de defender os povos que caem reféns de "homens fortes", os exemplos de decadência da liberdade multiplicam-se. Vizinho e opositor da UE, Lukashenko oprime os bielorrussos e condena-os à pobreza; mas controlando a polícia, o exército, os tribunais, as eleições e o media, o autocrata nunca teme ser afastado. Exemplos assim multiplicam-se, da Coreia do Norte à China, da Arábia Saudita ao novo regime militar na Birmânia.

Neste momento, calcula-se que apenas 8,3% da população mundial viva em democracia plena, enquanto mais de um terço dos humanos vivem dentro de um regime autocrático. E a situação tem tendência a piorar. É melhor que nos reconfortemos com os universos equilibrados do cinema, porque no mundo real os maus estão a ganhar – e de goleada.

(Este autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico).

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos – e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

