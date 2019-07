"Os guardas dispararam aos companheiros que tentavam fugir"

Refugiados do centro de detenção bombardeado na terça-feira, em Tripoli, na Líbia, denunciaram ao El País que os guardas lhes dispararam quando tentavam fugir durante bombardeamento que vitimou 53 pessoas.

Refugiados do centro de detenção bombardeado na terça-feira, em Tripoli, na Líbia, denunciaram ao El País que os guardas lhes dispararam quando tentavam fugir durante bombardeamento que vitimou 53 pessoas.

O Departamento da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários visitou na quarta-feira o centro de detenção de Tayura, situado a 15 quilómetros a Este de Tripoli, onde morreram esta semana 53 emigrantes e refugiados num bombardeamento. A equipa da ONU recolheu depoimentos inquietantes. Niels Scott, responsável pelo departamento na Líbia, assegurou que alguns dos sobreviventes contaram que os guardas dispararam contra os migrantes e refugiados quando tentavam escapar.

O El País contactou dois refugiados que exigiram anonimato e confirmaram a versão da ONU. “A primeira bomba caiu na oficina de reparações”, comentou um dos entrevistados. “É ali que se reparam os veículos destruídos e também lavamos projéteis. Ali não houve feridos. Mas muitos migrantes e refugiados que se encontravam no hangar que foi alcançado pelas bombas quiseram escapar por uma janela. Então os guardas começaram a disparar e atingiram pelo menos dois companheiros”.

“Vário minutos depois”, acrescentou a mesma fonte, “caiu uma segunda bomba no espaço. Os cadáveres dos que foram atingidos pelas balas foram levados em veículos militares antes que chegassem as ambulâncias. Dizem que morreram 44 pessoas mas eu contei pelo menos 60. E creio que morreram pelo menos 80”.

O segundo emigrante deu ao El País uma versão que coincide com a anterior ainda que assuma que só sabe o que lhe contaram terceiros: “Antes do bombardeamento do hangar, as pessoas tentaram fugir. Eu estava fora do edifício mas contaram-me que lhes dispararam antes que caísse a segunda bomba”.

O governo do regime líbio, reconhecido pelas Nações Unidas, não reagiu ainda às acusações às suas forças armadas difundidas pelo Departamento da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários — nem às acusações de que terão continuado a transportar migrantes, nos últimos meses, para um centro de detenção de migrantes cujos riscos de segurança eram conhecidos.

Segundo a Reuters, estão ainda cerca de 500 pessoas no centro de detenção de migrantes de Tayoura. Há quatro migrantes nigerianos que deverão ser libertados e enviados para a embaixada do país esta quinta-feira, enquanto cerca de 31 migrantes — mulheres e crianças — deverão ser enviados para uma agência de refugiados da ONU em Tripoli, por precaução.

Muitos dos migrantes e refugiados estão presos entre um e dois anos. A maioria foi detida no mar quando tentavam chegar à Europa. Na Líbia, é um delito a entrada ou saída irregular do território. No país, há 5695 refugiados e migrantes em 25 centros de detenção como o de Tayura.

