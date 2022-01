Começam a ser noticiados casos de pessoas que estão infetadas ao mesmo tempo pelo vírus da gripe e pelo vírus da covid-19. "Flurona", assim se chama esta infeção mista, está a inquietar os especialistas, sobretudo por causa da variante Omicron.

"Flurona". Os estranhos casos de dupla infeção pela gripe e covid-19

Uma pessoa pode ser infetada com os vírus da gripe e da covid-19 ao mesmo tempo? Sim, pode. E esta dupla infeção, batizada de "flurona", pode ser mais perigosa? Ainda não se sabe, por falta de estudos científicos. Mas os especialistas estão já a estudar estes riscos reais e mostram-se preocupados, sobretudo devido ao grande poder de transmissão da variante Omicron. Contudo, a vacinação contra, pelo menos, um dos dois vírus, o da gripe ou o da covid-19, pode atenuar os riscos. As pessoas mais vulneráveis devem receber esta imunização contra a gripe e contra a covid-19. Os não vacinados têm de estar alerta.

A infeção simultânea pelos vírus da gripe (influenza) e o vírus da covid-19 (SARS-Cov-2), ambos respiratórios, tem sido falada nos últimos dias, depois de Israel noticiar ter registado o primeiro caso numa mulher grávida, de 30 anos, não vacinada. A mulher recebeu alta em 30 de dezembro após ser tratada a sintomas ligeiros derivados dessa infeção dupla (gripe e covid-19), noticiou o jornal "Times of Israel".

O termo "flurona" resulta de uma junção da palavra "flu" (gripe, em inglês) com "rona", da palavra coronavírus. Já há registos da infeção mista nos EUA, Brasil e Espanha. Os casos foram detetados principalmente no ano passado.

Em setembro, vários especialistas internacionais alertavam para a possibilidade do crescimento de casos de "flurona" quando chegasse a época tradicional da gripe. A maior contagiosidade da variante Omicron e o relaxamento dos gestos barreira podem provocar um grande aumento desta dupla infeção durante o inverno.

Luxemburgo deverá enfrentar vaga curta, "mas forte", da variante Omicron O Ministério da Saúde revelou que o número de novos casos positivos de covid-10 aumentou 110% em apenas uma semana no Grão-Ducado.

É o tempo das gripes

“Com o aumento da circulação do vírus da gripe e a continuação da circulação do SARS-CoV-2, as co-infeções podem vir a ser detetadas”, confirmou à Lusa Raquel Guiomar, responsável pelo laboratório nacional de referência para o vírus da gripe e outros vírus respiratórios do Departamento de Doenças Infeciosas do Instituto Nacional Ricardo Jorge, em Lisboa.

“Em Portugal, ainda não detetámos casos de infeção pelo vírus da gripe e por SARS-CoV-2. A pesquisa de SARS-CoV-2 e gripe está a ser feita em paralelo em todas as amostras do programa nacional vigilância da gripe e de outros vírus respiratórios e não foram detetadas coinfecções covid/influenza”, adiantou Raquel Guiomar.

Em Israel, o Ministério da Saúde já assumiu a probabilidade de haver mais casos de "flurona" no país, não identificados, dado que quase duas mil pessoas estão internadas com gripe e os casos de infeção covid-19 pela variante Omicron continuam a aumentar.

Por outro lado, a atividade gripal pode ser mais intensa este inverno, devido à fadiga pandémica e ao “relaxamento das medidas de proteção, como o uso da máscara, ou distânciamento social” ou o maior tempo passado em casa, que travaram a propagação da gripe no ano passado, realça o Centro De Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, (CDC) no seu site.

A "flurona" é mais perigosa?

Atualmente, e por falta de amplos estudos científicos sobre o tema, ainda não há respostas concretas para os perigos desta infeção mista, pelo vírus da gripe e pelo da covid-19. Uma pequena investigação realizada em 2020 no Hospital Clinica de Barcelona envolvendo quatro doentes com "flurona" concluiu que o curso da doença não era diferente da dos outros casos covid-19.

Por enquanto, “não se sabe qual é o efeito que a coinfeção pode ter sobre a gravidade da doença”, assume Sonia Zúñiga, pesquisadora do Centro Nacional de Biotecnologia (CSIC), em Madrid, ao El País. E perante este desconhecimento, a especialista apela à vacinação contra os dois vírus, sobretudo pelas pessoas vulneráveis.

Os especialistas norte-americanos alertam para um possível aumento dos riscos e da severidade dos casos. “É possível uma pessoa apanhar covid-19 ao mesmo tempo, o que pode ser catastrófico para o sistema imunitário”, defende Adrian Burrowes, médico e professor de medicina familiar na Universidade da Florida, em declarações à CNN. A começar pelo facto de numa pessoa infetada por um dos vírus o organismo estar mais debilitado, e a capacidade das defesas imunitárias estar também mais fraca para combater a entrada do outro vírus.

As duas infeções respiratórias têm sintomas semelhantes e uma coinfeção pode intensificar esses mesmos sintomas, por exemplo, “a febre pode ser mais alta”, o doente pode “ter mais falta de ar”, explica Jorge Rodriguez, especialista de medicina interna em Los Angeles, à CNN. E acrescenta que os sintomas podem prolongar-se por mais tempo.

Menos alarmista é o microbiologista espanhol José Antonio López Guerrero para quem a "flurona" não tem de ser uma coinfeção “extraordinária”. Além de que tem havido mais casos de infeção mista, mas estes são quase “indetetáveis”, a menos, que seja feita uma busca específica pelo genoma do vírus da gripe, adianta.

“Certamente houve mais casos do que os detetados, mas não foram procurados. Se uma pessoa com certos sintomas de gripe passa por um teste de diagnóstico de SARS-CoV-2 e dá positivo, a mesma pára de procurar outros patogénicos. As infeções mistas podem ser subdiagnosticadas”, indicou Guerrero, diretor do Departamento de Cultura Científica do Centro de Biologia Molecular Severo Ochoa e diretor do Grupo de Neurovirologia da Universidade Autónoma de Madrid (UAM), em declarações à agência EFE.

Omicron gerou "maremoto" de casos. Ministro da Sáude francês apela ao voto na vacinação obrigatória O objetivo da proposta é que a partir de meados de janeiro aumente a pressão sobre os quase cinco milhões de franceses não vacinados com mais de 12 anos que deixarão de ter acesso a atividades de lazer, restaurantes e bares, feiras ou transportes públicos interregionais.

Sintomas variam

Para este especialista, os sintomas de uma infeção mista variam de acordo com diversos fatores, não sendo necessariamente mais severos. Os sintomas da flurona “dependem da carga viral com a qual se está infetado com cada um dos vírus e também da idade, estado imunológico, outras patologias sofridas… Também pode influenciar se já passámos ou não pela infeção por coronavírus, se formos vacinados contra um ou ambos os vírus. Casos mais graves podem ocorrer ocasionalmente, mas há muita discussão em torno das infeções”, defendeu Guerrero.

Verdade é que a vacinação contra as duas infeções oferece uma melhor proteção, pelo que as “pessoas não vacinadas devem ficar em alerta” contra a flurona, diz Guerrero. Os especialistas são unânimes na recomendação da manutenção dos gestos barreira, uso de máscara e distanciamento social.

