Continua a ser contraproducente chamar fascistas ou homofóbicos aos milhões que votam na extrema-direita. Porque votam assim? Sobretudo temos de querer realmente responder.

Os 58 milhões que votaram em Bolsonaro

Este texto não tem respostas, só perguntas. São menos incredulidades (como é possível?) e mais inquietações (que fazer?). Incredulidades já não tenho quase nenhumas. Quanto mais ferramentas tivermos para analisar friamente, materialmente, a forma como as estruturas do poder se organizam para mudar ou manter o status quo em função dos seus interesses, menos incrédulas parecem as situações. Afinal sabemos que temos estado numa bolha (já sabíamos há muito, não é?) mas nada fazemos para descer à terra da nuvem de conforto que continua a amparar-nos nas nossas certezas (sondagens? Para que servem? E a quem?).

Inquietações tenho sempre muitas porque parece-me que se é (sempre foi, afinal) absolutamente contraproducente continuar a chamar de fascistas, homofóbicos ou racistas aos milhões que votam em líderes (eles sim, abertamente) fascistas, homofóbicos ou racistas, mais contraproducente é continuar a empurrá-los para o saco dos "deploráveis" onde um dia os pôs Hillary Clinton. Então cabe-nos perguntar como e porquê e perceber como podemos ir ao encontro deles. Porque eles não vão desaparecer.

Bolsonaro recebeu 58 milhões de votos. Não são 58 milhões de fascistas. Da mesma forma que os mais de 3 milhões em Kast (Chile), os 10 milhões em Rodolfo Hernández (Colômbia), os 74 milhões em Trump, os 7 milhões de Meloni e os 2 milhões de Salvini (Itália), até os 13 milhões da derrotada Marine Le Pen não são milhões e milhões de homofóbicos que andaram décadas escondidos sob as pedras. Até porque, sendo fácil (e até conveniente para alguns) metê-los a todos no saco da Hillary, é bastante comum em todas estas eleições escutar daqueles no terreno: "Ele (ou ela) é uma óptima pessoa. Meu vizinho/amigo/companheiro/tio/primo/colega. Até é negro/gay/mulher. E até vem de origens humildes/é bom cristão. Mas vota em Le Pen/Trump/Bolsonaro (cortar o que não interessa)."

Ontem no twitter, o jornalista do UOL no Brasil, Igor Mello, descrevia uma série de movimentações perigosas que estavam a suceder-se um pouco por todo o país, mobilizadas por correntes de WhatsApp, à porta de quartéis militares pedindo "intervenção federal". E dizia: "Dezenas de milhares de pessoas foram para as portas de quartéis. E não foram só os radicais, alguns nazistas, como em SC [Santa Catarina]. Tinha muita gente normal no Rio. O perfil esteve bem distante dos atos de Copacabana: gente velha, rica e abertamente fascista."

Gente normal. Gente que não é o "velho, rico e abertamente fascista" das passeatas do "tchau querida", herdeira da velha burguesia e da mídia, os patricinhos do condomínio privado, gente com nojo de pobre, gente que vai a Miami às compras ou tem apartamento em Lisboa, que até comprou com visto gold. Esses não são "gente normal". Nem precisam de vir para a rua. São muitos, é facto. Querem manter os seus privilégios intactos e quanto mais se aperta o cerco a esses mesmos privilégios, quanto mais percebem o quanto vão perder com a emancipação de trabalhadores letrados e com direitos, mais eles se entrincheiram (de onde no fundo nunca saíram ideologicamente) na extrema-direita.

O que quer a gente normal? Liberdade? Certamente. Para quê? Para dizer e fazer o que bem entende, sem a postura moralizante de alguma esquerda que lhe policia a linguagem ou lhe diz que acreditar em deus é ruim ou comer carne é ruim ou ouvir Anitta é brega? Ou o Estado a dizer-lhe que tem de ser solidário, que tem de pagar imposto, que tem de distribuir o quinhão? Isto enquanto o Estado (ou os empresários em nome dele) está numa qualquer negociata de borlas em benefícios fiscais?

Porque o pastor lhe disse que o Lula (ou o Bernie) eram comunistas? Porque acreditam (fé, sim) mais numa corrente de WhatsApp do que no editorial da Folha de São Paulo ou no New York Times? Porque, se calhar, a Folha e a corrente de WhatsApp lhe disseram coisas parecidas (sugestão) por palavras diferentes (factos)? Afinal, o Lula não é mesmo comunista (facto) mas a Folha até foi fazer novo historial de amizade com a Venezuela (sugestão)?

Sentem-se abandonadas pelo Estado? Enganadas por ele que, de algum modo, os traiu? Estão cansados de ouvir que a vida dos filhos ia ser melhor – e não foi? Achavam que ia dar para todos mas afinal ficou sempre tudo nas mãos dos mesmos? Se calhar quer (esta) liberdade: de escolher viver com o que alguns consideram um privilégio.

Se perguntarmos assim se calhar vamos poder concluir que talvez não tenha sido só Bolsonaro que enganou toda esta "gente normal".

