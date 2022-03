Esta quinta-feira, 24 de março, faz exatamente um mês que a Rússia invadiu a Ucrânia. Os 29 acontecimentos que marcaram o primeiro mês da guerra.

Guerra na Ucrânia

Os 29 acontecimentos que marcaram um mês de guerra

Ana Patrícia CARDOSO A 24 de fevereiro, a Rússia invadia a Ucrânia. Já são 29 dias de guerra, mais de 10 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas e a ameaça nuclear que paira no ar. As imagens dos acontecimentos que marcaram o primeiro mês da invasão russa.

Esta quinta-feira, 24 de março, assinala-se um mês desde que Vladimir Putin anunciou a "operação militar especial" militar na Ucrânia para "desmilitarizar e desnazificar" o país. O mundo assistia em choque ao retorno da guerra em território europeu e à crescente ameaça de uma guerra mundial.

A Ucrânia não se rendeu - como Putin poderia prever - e nasceu um novo herói mundial: Volodymir Zelensky, o presidente ucraniano que vem da comédia e que se recusa a abandonar o país, opta pelas roupas militares e faz constantes publicações nas redes sociais, dominando a narrativa do lado ucraniano. Já Putin continua a defender que a "operação especial" corre como planeado.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. 24 de fevereiro e o mundo mudou. Vladimir Putin anuncia que a Rússia lançou uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades. O objetivo? "Desmilitarizar e desnazificar" o país. Foto: AFP A perspetiva de uma guerra leva milhares de pessoas a fugir para os abrigos e passagens subterrâneas. O metro de Kiev enche-se de residentes que trouxeram o pouco que conseguiam carregar. É o princípio das imagens de refugiados que vão-se repetir ao longo do primeiro mês de guerra. Foto: AFP O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, faz vários vídeos "prova de vida", para mostrar que está na capital Kiev. Recusa-se a abandonar a guerra e promete lutar com os ucranianos. Começa aqui a construção de uma imagem de resistência à Rússia que vai fortalecer-se mundialmente. Foto: AFP A Europa começou logo a posicionar-se contra a Rússia. O chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou a suspensão da autorização para o gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha. Desde então, vários países anunciaram sanções e bloqueios. A Europa e os Estados Unidos continuam a estudar novos pacotes de sanções. Foto: AFP Em várias cidades espalhadas pelo mundo, incluindo em Portugal e no Luxemburgo, as pessoas saíram à rua para apelar ao fim da guerra na Ucrânia. Só na capital alemã, Berlim, 100 mil pessoas saíram à rua. Foto: AFP Com as tropas russas a avançar em território ucraniano, a Ucrânia apela à população para se defender. Homens entre os 18 e 60 anos estão proibidos de abandonar o país, armas são distribuídas, presos são soltos para combater com as tropas ucranianas. A Ucrânia une-se em todas as frentes para resistir a Putin. Foto: AFP As tropas russas tomam a central nuclear de Chernobyl nos primeiros dias de guerra. O mundo teme um novo acidente nuclear. Para a história ficou o desastre causado pela explosão do reator número quatro da central que explodiu em 1986, causando o pior desastre nuclear civil da história. Central continua nas mãos russas até agora. Foto: Ukrinform/dpa O número de refugiados aumenta todos os dias. Mais de 3,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde a invasão da Rússia, cerca de 60% das quais foram recebidas pela vizinha Polónia. Foto: AFP Cidade ucraniana de Sumy "varrida da face da terra" pelos russos, afirmou o autarca da cidade. Pelo menos dez pessoas morerram, entre elas crianças, e várias casas foram destruídas por bombardeamentos russos. Esta seria uma amostra do que os russos têm feito em várias outras cidades. Foto: Diego Herrera/Europa Press/dpa Rússia ataca o complexo da central nuclear de Zaporizhzhya, a maior da Europa. Mais uma vez, o perigo de um desastre nuclear faz soar alarmes por todo o mundo. A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) alertou para uma situação de "perigo grave" se algum reator for atingido nesta guerra. Foto: AFP Uma das formas de retaliação contra a Rússia têm sido as sanções impostas a vários oligarcas russos, congelando as contas bancárias, moradias, navios de luxo, aviões, etc. Um dos nomes mais sonantes é Roman Abramovich, dono do Chelsea, que adquiriu recentemente a nacionalidade portuguesa. Foto: AFP A 28 de fevereiro acontecia a primeira ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia. Não houve acordo. Nas três rondas seguintes, os dois países concordaram em criar corredores humanitários para proteger os civis, mas a Rússia violou o acordo. Foto: AFP A 28 de fevereiro, o presidente ucraniano assinava o pedido formal de adesão à União Europeia. Este é "um momento histórico!", considerou Zelensky. Foto: AFP O Presidente ucraniano falou numa intervenção inédita, por videoconferência, no Parlamento britânico onde assumiu um tom heróico de defesa da nação. "Não vamos desistir e não vamos perder". Foi aplaudido de pé. Foto: AFP O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, ficou a falar sozinho em Genebra. A maioria dos diplomatas das Nações Unidas abandonou as conferências em que participavam no momento em que foi projetado um vídeo do ministro russo. Foto: Salvatori di Nolfi/Pool/AFP As imagens da mulher grávida a ser levada à pressa após o ataque à maternidade em Mariupol correram mundo. Mãe e bebé não sobreviveram. Desde então, a cidade tem sido massacrada. Mais de mil pessoas morreram e 80% da cidade foi destruída pelos ataques. Foto: Sky News Na Rússia também há quem não concorde com a guerra, apesar da propaganda governamental afirmar que se trata de uma operação especial. No entanto, quem o faz publicamente arrisca-se a ir preso. Milhares de protestantes foram detidos em várias cidades russas durante o primeiro mês da guerra. Foto: AFP Os hospitais ucranianos não têm escapado aos bombardeamentos e tiveram de se adaptar. Nos túneis e abrigos subterrâneos foram montadas maternidades, unidades de pediatria, para doentes terminais, etc... Há bebés que nasceram nestes túneis e ainda não viram a luz do dia. Foto: AFP Chama-se Declaração de Versalhes o documento que finaliza a reunião dos líderes europeus reunidos no palácio de Versalhes, em Paris, recentemente. É essencialmente a resposta que a União Europeia vai dar à nova era que começou com a invasão das tropas russas à Ucrânia. “A declaração de Versalhes vai ficar nos anais do projeto europeu”, disse Charles Michel, presidente do Conselho Europeu. Foto: UE A imagem de Putin piora de dia para dia. O presidente da Rússia pode ser o homem mais rico do planeta, mas é praticamente impossível prová-lo. Possui palácios, aviões banhados a ouro e iates, e é tido como um sociopata. A Rússia está cada vez mais isolada. Foto: AFP A 11 de março "um grupo de dez ocupantes raptou o presidente de Melitopol, Ivan Fedorov", revelou o Rada, parlamento da Ucrânia. Uma semana depois, seria libertado em troca de nove soldados russos, com idades entre os 18 e os 19 anos. Foto: DR Em Portugal a resposta humanitária em Portugal cresce todos os dias. O Estádio de Leiria transforma-se em casa para acolher famílias ucranianas. O país já recebeu mais de 17.500 refugiados. Em consequência da situação de guerra na Ucrânia, a comunidade ucraniana é agora a segunda maior residente no país, depois da brasileira. Foto: Lusa O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou o homólogo da Rússia, Vladimir Putin, de ser um "criminoso de guerra", elevando o nível das acusações. O Kremlin reagiu de imediato a estas declarações de Joe Biden, considerando-as "inaceitáveis e imperdoáveis". Foto: AFP A jornalista russa Marina Ovsiannikova tornou-se num símbolo antiguerra após interromper o noticiário mais assistido na Rússia, no Primeiro Canal, exibindo um cartaz criticando o conflito na Ucrânia. Foi multada em 256 euros e demitiu-se do cargo. Foto: dpa Mariupol é uma cidade completamente dizimada, tendo já sido comparada a Guernica ou Estalinegrado. Cerca de 80% das infraestruturas foram destruídas, e 3.000 mil pessoas já morreram. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, já afirmou que a Rússia está a cometer em Mariupol "um crime de guerra em massa". Foto: Maximilian Clarke/SOPA Images vi Kiev resiste. A capital ucraniana recusa render-se às tropas russas apesar dos constantes bombardeamentos. Os especialistas consideram que este é o grande falhanço de Putin, que terá considerado que levaria apenas dias a tomar a cidade. Foto: AFP A resposta humanitária à Ucrânia também é visível no Luxemburgo. O Governo disponibilizou até hoje cerca de 1.400 camas em estruturas de acolhimento. Mas, no total, o número de refugiados no país já terá atingido os 4.000. Fotos: Cruz Vermelha Luxemburguesa Dmitry Muratov, do jornal russo Novaya Gazeta, anunciou que a sua medalha do Prémio Nobel da Paz de 2021 será leiloada e os lucros serão destinados a refugiados ucranianos e feridos na invasão russa da Ucrânia. Foto: AFP As crianças são as grandes vítimas da guerra. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano acusou a Rússia de retirar ilegalmente 2.389 crianças ucranianas das regiões de Donetsk e Luhansk e de levá-las para território russo. "As tropas russas não estão só a matar as nossas crianças, mas também a levá-las para a Federação Russa", considerou a procuradora-geral ucraniana, Iryna Venediktova. Foto: AFP

Adeus a Mariupol

A NATO recusa-se a encerrar o espaço aéreo ucraniano reiterando que não quer intervir para não escalar a dimensão do conflito. Enquanto isso, várias cidades sofrem constantes bombardeamentos, sendo Mariupol o caso mais flagrante.

As autoridades locais falam em cerca de 3.000 mortos e há imagens de corpos a serem enterrados em valas comuns. Cerca de 80% dos edifícios foram destruídos ou danificados e a cidade está sem água, eletricidade e mantimentos. As agências humanitárias receiam uma tragédia humana de grande dimensão.

Por que é que Mariupol é tão importante para a Rússia? A queda de Mariupol seria, na mesma medida, uma grande vitória para a Rússia e um golpe duro para a Ucrânia. Explicamos porquê.

Ao deixar a cidade esta semana, o cônsul grego Manolis Androulakis defendeu que Mariupol deve ser incluída na lista histórica de cidades que foram "completamente destruídas pela guerra". A par com Guernica (1937, guerra civil espanhola), Estalinegrado (1942-43, Segunda Guerra Mundial), Grozni (1994-95, invasão russa da Chechénia) e Alepo (2012-16, guerra civil síria com apoio da Rússia ao regime de Damasco).

Crise humanitária



A ONU diz que a guerra levou mais de 10 milhões de pessoas a fugir de casa, o equivalente à população de Portugal. Desse total, mais de 3,5 milhões de pessoas procuraram refúgio nos países vizinhos, com a Polónia a receber mais de metade, e muitos continuaram para outras paragens, incluindo Luxemburgo e Portugal.



Refugiados no Luxemburgo. "A coabitação nem sempre funciona e acabam por ir para a LuxExpo" O ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Jean Asselborn, afirmou na quarta-feira que a coabitação dos refugiados ucranianos com as famílias de acolhimento "nem sempre funciona" e que estes acabam por ir para o abrigo temporário da LuxExpo, em Kirchberg.

As restantes são consideradas pessoas deslocadas internamente, ou seja, fugiram do local habitual de residência, mas ficaram no país. A ONU garante que esta é a pior crise do género desde a Segunda Guerra Mundial.

(Com agências)

