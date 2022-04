Os organismos de saúde e segurança alimentar estão a investigar os casos de salmonela ligados ao consumo de determinados chocolates e já detetaram 134 na Europa, incluindo um no Grão-Ducado.

Organismos europeus estão a investigar surto de salmonela em vários países

Ana TOMÁS Os organismos de saúde e segurança alimentar estão a investigar os casos de salmonela ligados ao consumo de determinados chocolates e já detetaram 134 na Europa, incluindo um no Grão-Ducado.

O Centro Europeu de Prevenção de Controlo de Doenças (ECDC) e a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) estão a investigar o surto de salmonela que está a atingir vários países da Europa e que está ligado ao consumo de alguns produtos de chocolate. Já foram detetados 134 casos, um dos quais no Luxemburgo e os dois organismos estão a avaliar os dados disponíveis e a preparar uma avaliação rápida dos surtos que será publicada na próxima semana.

Num comunicado conjunto, publicado esta quarta-feira no site do ECDC, é referido que até à data, foram lançadas recolhas de produtos em vários países, como a Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo e Reino Unido, para prevenir o consumo de produtos potencialmente contaminados com a bactéria da salmonella.

Além dessa recolha, diz o mesmo texto, "outras investigações estão a ser conduzidas pelas autoridades de saúde pública e segurança alimentar em países onde são comunicados casos, para identificar a causa e a extensão da contaminação, e para assegurar que os produtos contaminados não são colocados no mercado".

O organismo responsável pela segurança alimentar no Grão-Ducado tem recomendado aos consumidores que verifiquem se têm os produtos de determinadas marcas de chocolates na sua posse e que não os consumam - consulte aqui os lotes em causa.



Lotes de vários chocolates, incluindo produtos da gama Kinder, foram retirados dos supermercados por prevenção.

Os casos de salmonela foram confirmados em sete países da União Europeia (UE) e no Reino Unido, onde o surto começou e onde já foram identificadas 63 situações. Na UE é a França que soma mais casos, com 20 casos confirmados.

O primeiro caso foi identificado em território britânico, no início do ano, 7 de janeiro. Mas desde 17 de fevereiro que foram também identificados casos noutras zonas da Europa. São sobretudo as crianças as mais afetadas.



"Um surto causado por Salmonella Typhimurium monofásico está a evoluir rapidamente em sete países da UE/EEE e no Reino Unido. Desde 5 de abril de 2022, foram comunicados 134 casos, principalmente entre crianças com menos de 10 anos de idade", diz o comunicado publicado pelo ECDC.





