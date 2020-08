Suspeita-se que Navalny terá sido envenenado com 'um chá' e está em coma. Um avião alemão foi buscá-lo esta manhã, à Siberia, mas os médicos negaram a deslocação, por motivos de saúde.

Opositor russo "envenenado" impedido de ser levado para hospital em Berlim

O líder da oposição russa Alexei Navalny está em coma num hospital na Sibéria, por suspeita de envenenamento e não vai ser transferido para Berlim, como previsto. A equipa médica considera o seu estado de saúde "instável" recusa-se a passar os documentos necessários à sua evacuação, denunciou a seu porta-voz.

A porta-voz de Navalny, cujo estado é considerado grave, denuncia que o opositor terá sido envenenado através de um chá que bebeu num café perto do aeroporto antes de embarcar, na quinta-feira, em Tomsk com destino à capital russa. Durante o voo, o advogado sentiu-se mal tendo a situação agravado de tal modo que o avião foi obrigado a aterrar de urgência em Omsk, na Sibéria, para ser hospitalizado.

Avião médico deixa Alemanha para levar líder da oposição russa O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, garantiu na quinta-feira que as autoridades russas estão prontas para ajudar na transferência do opositor para o exterior.

"Ameaça à sua vida"

Esta madrugada, um avião médico descolou de Nuremberga, no sul da Alemanha, com destino à Rússia para levar Alexei Navalny para Berlim, ser tratado em solo alemão. Contudo, irá permanecer no hospital de Omsk, o que é uma "ameaça à sua vida", frisa a sua porta-voz, Kira Iarmych.

"O oficial médico chefe anunciou que Navalny não está em condições de ser transportado. A sua condição é instável", escreveu a sua porta-voz Kira Iarmych na rede social Twitter, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

E alertou: É "mortalmente perigoso deixá-lo no hospital não equipado em Omsk, com um diagnóstico que ainda não foi feito".

O envio do transporte alemão para levar o líder da oposição russa foi tratado pela organização não-governamental (ONG) alemã Cinema pela Paz, que já tinha montado uma operação semelhante para um membro do grupo musical de protesto russo Pussy Riot, Piotr Verzilov, em 2018.

O presidente da ONG alemã já tinha anunciado que o Hospital de Caridade de Berlim estava pronto para receber Alexei Navalny, que se encontra em coma, em estado considerado grave.

Merkel e Macron oferecem asilo

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tinha garantido quinta-feira que as autoridades russas estavam prontas para ajudar na transferência do opositor para o exterior.

Por sua vez, tanto a chanceler alemã, Angela Merkel, como o Presidente francês, Emmanuel Macron, já se disponibilizaram para dar asilo político a Navalny.

Um chá com "veneno"

Alexei Navalny entrou na quinta-feira em coma numa unidade de cuidados intensivos do hospital da Sibéria tendo a sua equipa atribuido o sucedido a um envenenamento, colocado no chá que tomou antes de embarcar.

"Os médicos estão a dizer que a toxina foi absorvida mais rapidamente com o líquido quente", referiu ainda nessa altura a porta-voz, acrescentando que a equipa de Navalny chamou a polícia ao hospital.



Em comunicado, a Amnistia Internacional defendeu na quinta-feira que a administração do hospital deve fornecer "total acesso" à informação "sobre o estado de saúde e o tratamento à família e médicos que esta escolha".

