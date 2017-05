“Esquece o teu nome. Aqui és o número 1.858” – disse o médico que o recebeu no Hospital Militar 601, em Damasco, um dos mais tenebrosos centros de tortura do regime sírio. Mazen al-Hamada tem 40 anos e passou 19 meses e meio nas prisões de Bashar al-Assad, na Síria. Viu outros prisioneiros serem mortos e os corpos amontoados a apodrecer. O opositor do regime de Bashar recorda esses momentos em conversa com o Contacto.



“Obcecado por esmagar a oposição democrática, Assad libertou jihadistas e criminosos e encheu as prisões com os cidadãos que ousavam criticá-lo”, conta o ativista sírio ao Contacto em Genebra, onde participou no debate “Síria: evidência criminal”.

Mazen al-Hamada nasceu em 1977, numa família de classe média da Síria envolvida na política e crítica do clã Assad. Vivia na cidade de Deir Ezzor, no leste do país, e foi aí que começou a trabalhar para o grupo franco-americano de serviços petrolíferos Schlumberger. Militante do Partido Popular Democrático da Síria (fundado em 2005 pela facção social-democrata dissidente do Partido Comunista Sírio e liderada por Riad al-Turk), Mazen participou nas manifestações que a partir de março de 2011 protestavam contra a corrupção e pediam uma abertura democrática.

“As manifestações eram pacíficas, havia pessoas de todas as confissões religiosas que apenas reivindicavam o respeito pelos seus direitos cívicos. Nem sequer exigiam a renúncia do presidente, pediam apenas o fim do estado de emergência decretado em 1963, que tinha suspendido direitos e liberdades, pediam liberdade de expressão, uma imprensa livre e o fim do sistema de partido único. A resposta do regime foi brutal e desproporcional, nos primeiros tempos da revolução foram mortas cem mil pessoas”, recorda Mazen.

O envolvimento político custou-lhe duas breves detenções em abril e em dezembro de 2011 nas instalações dos serviços de segurança em Deir Ezzor, mas o pior estava para vir. Em março de 2012 caiu numa emboscada organizada pelos serviços secretos da força aérea num café em Damasco, onde se deslocara com dois sobrinhos para entregar leite em pó a uma médica, numa zona que se encontrava cercada e isolada. Algemados e com os olhos vendados, fizeram-nos entrar no porta-bagagens de um carro que os levou para a base aérea de Mezzeh, a oeste de Damasco. “Até hoje não sei se os meus sobrinhos estão vivos.”

Confissões sobre tortura

Depois de duas horas de socos e pontapés, foi fechado numa cela de aproximadamente 13 metros quadrados onde estavam uma quarentena de outros prisioneiros. Os quatro meses seguintes foram uma sessão contínua de violências físicas. As celas eram inundadas de água, eram frequentemente deixados sem comida, batidos com cassetetes e submetidos a choques elétricos. Morriam diariamente prisioneiros vítimas de torturas e espancamentos selvagens.

