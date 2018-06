Presidente é favorito nas eleições de hoje que também vão modificar o Parlamento, mas Muharrem Ince, o candidato social-democrata, espreita uma segunda volta.

Oposição tenta vencer Erdogan na Turquia

Desde 2002 que Recep Tayyip Erdogan, de 64 anos, e o seu islamista Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP) dominam a Turquia, mas, nas eleições que hoje se realizam para a presidência e para o Parlamento, Muharrem Ince, candidato da oposição social-democrata, procura que Erdogan não alcance os 50% para o vencer na segunda volta que, neste cenário, se realizará a 8 de julho.

Enquanto Erdogan tem conseguido reunir ao seu redor o apoio das forças mais conservadoras na sociedade turca, Ince, de 54 anos, disse aos milhares que se deslocaram aos seus comícios que pretende devolver "a independência aos tribunais" e "visitar todas as capitais europeias para acelerar o processeo de adesão da Turquia à União Europeia". E criticou: "A Turquia precisa de serenidade, não de um homem esgotado que só sabe gritar".

As dúvidas colocam-se quanto à dimensão que a votação pró-curda irá atingir nas eleições para o Parlamento: caso cruze a barreira dos 10%, Erdogan terá dificuldades em obter maioria absoluta e, mesmo que consiga vencer as presidenciais na segunda volta, terá de enfrentar um Parlamento de sinal contrário às suas pretensões, problema que incidirá sobretudo na votação do Orçamento do Estado.

As eleições vão representar um reforço dos poderes presidenciais, num contexto em que Erdogan já exerce o seu domínio também sobre o poder judicial. Depois da tentativa frustrada de golpe de Estado em 2016, Erdogan adotou medidas de exceção e prendeu, de imediato, milhares de alegados envolvidos no ato, incluindo membros da oposição, do Exército, da Administração Pública, professores, juízes e jornalistas. "Vamos limpar este vírus de todas as instituições do Estado", argumentou, admitindo recuperar a pena de morte.