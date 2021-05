Agora a palavra cabe ao Presidente Reuven Rivlin que deve viabilizar um executivo ante o cansaço da sociedade israelita perante sucessivas eleições legislativas.

Oposição israelita pode formar governo depois de fracasso de Netanyahu

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de 71 anos, 15 dos quais à frente do poder, não conseguiu formar governo pela quarta vez desde 2019. Findo o prazo legal, o impasse deve manter-se e cabe agora ao Presidente Reuven Rivlin, também conservador, nomear no prazo de três dias outro parlamentar que tenha condições para constituir um governo com maioria.

O líder da oposição, o centrista Yair Lapid, de 57 anos, está a emergir como o candidato com mais opções. Nas últimas semanas tem estado envolvido em rondas de negociações com as partes do chamado Bloco para a Mudança para se preparar para assumir o cargo se o Presidente de Israel optar por essa solução.

"Chegou a hora de um novo governo de mudança", afirmou Lapid, que já foi ministro e que saltou para a política em 2013. Impulsionou, entre 2013 e 2015, reformas legais a favor do secularismo, que o tornaram o grande rival dos ultra-religiosos.

Após mais de dois anos de impasse político e quatro eleições legislativas consecutivas sem resultados conclusivos, Netanyahu parecia apostar em novas eleições para o outono. Mas a sociedade israelita não parece estar disposta desta vez a permitir que o ciclo eleitoral se perpetue. "Netanyahu está a ficar sem coelhos no seu chapéu", afirmou o analista político Ben Caspit na sua coluna no diário Maariv.

O mais antigo primeiro-ministro em serviço na história de Israel tentou tudo o que pôde para permanecer no poder para se proteger do julgamento por corrupção. O Presidente Rivlin parece inclinado para um Governo liderado por Lapid, segundo a imprensa israelita.

O Bloco para a Mudança liderado por Lapid espera reunir dois partidos conservadores (apoiantes dos colonatos na Cisjordânia), duas forças centristas, o histórico Partido Trabalhista, a esquerda pacifista oposta aos colonos judeus, e quatro partidos árabes, agora divididos em duas correntes.

