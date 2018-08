Nelson Chamisa terá recolhido 44,3% dos votos contra 50,8% do sucessor de Robert Mugabe, mas rejeita os resultados e denuncia aquilo que considera "fraude eleitoral". Polícia e Exército reprimiram protestos e causaram seis mortos.

Oposição contesta eleição de Mnangagwa no Zimbabué

Emmerson Mnangagwa, ex-colaborador próximo, implicado em diversas atrocidades no país e que sucedeu na liderança do Zimbabué ao ditador Robert Mugabe, depois de um golpe militar ter deposto o homem que esteve no poder durante 37 anos, foi eleito presidente com 2,46 milhões de votos, ou seja, 50,8% do total, segundo os dados divulgados pela Comissão Eleitoral. Mas a oposição contesta, considera fraudulento o processo eleitoral e a repressão à contestação por parte da polícia e do Exército nas ruas de Harare, que se iniciou pouco depois de serem divulgados os resultados das legislativas, causou seis mortos na quarta-feira.



De acordo com o diário The Guardian, Mnangagwa, responsável pelo Zanu-PF, o partido no poder, agradeceu a confiança dos eleitores através do Twitter, considerando-se honrado com o resultado e classificando a eleição como "um novo começo" para o país.



Thank you Zimbabwe!



I am humbled to be elected President of the Second Republic of Zimbabwe.



Though we may have been divided at the polls, we are united in our dreams.



This is a new beginning. Let us join hands, in peace, unity & love, & together build a new Zimbabwe for all! pic.twitter.com/FbdrixAktR — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) August 2, 2018

No entanto, Nelson Chamisa, candidato da oposição que terá recolhido 2,14 milhões de votos (44,3%), já contestou os resultados, considerando que são "falsos" e fruto de "manipulação eleitoral". Chamisa aconselhou, através do Twitter, a Comissão Eleitoral a divulgar "resultados válidos e verdadeiros", considerando que "o seu nível de opacidade, falta de verdade, decadência moral e falta de valores é chocante".

The ZEC scandal of releasing unverified fake results is regrettable.ZEC denied our election agent access to results be4 announcement.ZEC must release proper & verified results endorsed by parties.The level of opaqueness, truth deficiency, moral decay & values deficit is baffling. — Nelson Chamisa (@nelsonchamisa) August 3, 2018

Priscilla Chigumba, presidente da Comissão Eleitoral do Zimbabué, aconselhou o país a "seguir em frente", recomendando que sejam rejeitadas as queixas da oposição. Segundo relata o Guardian, o Movimento para a Mudança Democrática (MDC, na sigla inglesa), rejeitou os resultados mesmo antes de estes serem divulgados. Morgan Komichi, líder do MDC, teve uma intervenção perante a Comissão Eleitoral que foi televisionada, dizendo que a eleição era "fraudulenta" e que o partido iria contestar o desfecho em tribunal. A contagem dos votos demorou mais de três dias, levando à acumulação de tensões e suspeitas.



Polícia e Exército continuam nas ruas de Harare e uma camioneta recheada de agentes da autoridade estacionou precisamente à porta da sede do MDC.



