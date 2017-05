Frank Capra é um dos realizadores gigantes da história de Hollywood. Natal não é Natal sem passar na TV “Do céu caiu uma estrela”. Mas a sua melhor obra é um filme que faz uma fortíssima crítica à democracia americana. A história é a de um homem simples e terra-a-terra, sem qualquer interesse pela política, que de repente se vê escolhido para o Senado – daí o seu título, “Mr Smith goes to Washington” (o equivalente em Portugal seria algo como “O Sr. Silva vai para Lisboa”, mas em 1939 a tradução foi “Peço a palavra”).

O filme da semana passada poderia bem chamar-se “Mr Trump goes to Europe”. Mais do que um drama, a visita do presidente dos EUA teve todos os ingredientes de uma boa tragicomédia: incluiu nos seus capítulos iniciais uma dança das espadas com os déspotas sauditas, certamente para agradecer as compras de 100 mil milhões de euros em armamento americano, e prosseguiu em Israel com a mensagem escrita deixada no Museu do Holocausto, que seria engraçada não fosse assustadora: “Grande honra vir aqui com os meus amigos. Fantástico!”

Mas foi na parte europeia do seu périplo que Trump melhor mostrou o perigo que o mundo atualmente corre em tê-lo aos comandos do “país indispensável”. A sua impreparação e inexperiência são evidentes, a sua visão do mundo não passa de um conjunto de jogos de soma nula bilaterais (e estritamente financeiros) onde só há vencedores e perdedores, e a imprevisibilidade em relação ao que realmente pensa a sua Administração sobre uma série de assuntos fulcrais – desde a NATO ao comércio mundial – deixa os aliados europeus nervosos, com o equilíbrio de poderes mundial cada vez mais enviesado na direção de Rússia e China. Multiplicam-se as vozes que afirmam que já não é possível confiar nos EUA e é tempo de a Europa sulcar o seu próprio caminho. O último desses apelos (e também o mais significativo) vem da própria chanceler alemã.

O líder político que sai mais engrandecido destes intercâmbios é, no entanto, inesperado: o Papa Francisco. O Sumo Pontífice não quis deixar dúvidas sobre a pouca vontade que tinha em receber Trump no Vaticano, e usou a sua magistratura de influência para ensinar ao presidente que não acredita nas alterações climáticas algo sobre como a espécie humana está a destruir o único planeta que temos. A dimensão humanista de Francisco é impressionante – talvez consiga penetrar na couraça da ganância e irresponsabilidade. Tanto depende disso…



Hugo Guedes



