OPINIÃO: De que lado estás, Europa?

Por Hugo Guedes - A forma como encaramos os problemas que a vida nos coloca no caminho influencia decisivamente a sua resolução. Há quem os prefira ignorar para além de qualquer razoabilidade, esperando que se resolvam sozinhos ou simplesmente apodreçam. O risco é que, em vez disso, os problemas nos expludam na cara e seja então tarde demais.

É exatamente o que acaba de acontecer à Europa no caso da questão catalã. Durante anos, Bruxelas ignorou as crescentes preocupações e aspirações da Catalunha – região com um orgulho e identidade próprias tão antigas que se relaciona com a própria Restauração portuguesa. As poucas intervenções europeias sobre o assunto eram apenas caixa de ressonância das teses do governo central em Madrid, ameaças de expulsão incluídas. A Europa das Regiões é uma linda ideia morta; algures pelos anos 90, os Estados-membros impuseram o “método intergovernamental” – ou seja, retirar poder à Comissão, tradicionalmente supranacional, e concentrá-lo no Conselho, onde o governo de cada país defende apenas o que é bom para sua capital – e apoderaram-se firmemente da natureza do projeto europeu.

O respaldo implícito deu a Mariano Rajoy, e à elite do Partido Popular no poder em Madrid, o sinal de que as táticas do franquismo seriam afinal impunes numa UE que se baseia “nos valores fundamentais da dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, o Estado de Direito e o respeito pelos Direitos Humanos, incluindo os direitos das minorias”, como afirma logo o artigo 2.º do tratado fundador.

Os catalães que no domingo tentaram exercer pacificamente o mais básico direito em democracia – votar para ajudar a decidir o futuro – foram reprimidos por um Estado impiedoso cujos bastões e escudos fizeram mais de 800 feridos, alguns deles com gravidade. Onde estava a Europa para defender estes seus cidadãos? É incompreensível e inaceitável que a reação àquelas imagens chocantes (que os líderes europeus são lestos a condenar quando passadas em África ou na Ásia) tenha sido um silêncio ensurdecedor; é simplesmente vergonhoso que as primeiras palavras tenham sido para condenar um referendo “ilegal”. Ilegal é a violência, incluindo a da polícia de choque.

A questão catalã é política e necessita de respostas políticas. Nem Madrid nem Bruxelas vão poder esmagar as vontades e os direitos dos seus cidadãos refugiando-se em desculpas legalistas. Nas ruas de Barcelona há barricadas reais e figuradas – a Europa tem de escolher estar do lado certo. Que é sempre o da liberdade, e nunca o da repressão.

