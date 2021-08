Dizem os críticos que uma retirada não se faz assim, de forma tão precipitada. Mas ninguém foi capaz de dizer qual era a alternativa

Bye-bye, Afeganistão!

O mundo estremeceu, nos últimos dias, com um epifenómeno, com origem no Afeganistão. Há mortos, há feridos, mas teme-se que os resultados se agravem, nos próximos tempos.



A causa de tudo, aparentemente, foi o anunciado abandono das tropas americanas, estacionadas naquele insalubre país, há 20 anos. A medida vinha sendo prometida desde o mandato de Barack Obama e só agora, repentinamente, foi executada por Joe Biden.

O presidente norte-americano foi massacrado por críticas que choveram do todo o lado. Desde os Estados Unidos, estas pouco audíveis, até ao interior do Afeganistão, passando por outros países da região e acabando na União Europeia. Dizem os críticos que uma retirada não se faz assim, de forma tão precipitada. Mas ninguém foi capaz de dizer qual era a alternativa.

E os comentadores foram ao ponto de comparar o que agora se passou, com a retirada americana do Vietnam, em 1975. Mas as duas coisas são substantivamente diferentes.

A retirada do Vietnam foi provocada por um colapso militar, com um número de baixas impossível de explicar à opinião pública norte-americana que todos os dias se manifestava contra a intromissão num diferendo alheio. Para usar uma expressão popular, pode dizer-se que os Estados Unidos saíram do Vietnam, “pela porta dos fundos”.

O Afeganistão tem traços distintivos, em relação ao Vietnam. Desta vez, o presidente, Joe Biden, foi obrigado a ceder às pressões do Pentágono, que é como quem diz dos militares, que o convenceram a uma retirada imediata do Afeganistão, para evitar o vexame de uma derrota militar, como aconteceu no Vietnam. Em ambos os casos, trata-se de uma saída, sem honra, nem glória.

Foi isto que se passou, apesar de alguma (muita) imprensa internacional dizer exactamente o contrário - que as chefias do Pentágono pretendiam prolongar a presença americana, naquele país.

Em 2014, os talibans já ameaçavam fortemente os americanos e o poder corrupto, estabelecido no país, depois da ocupação de 2001. Os guerrilheiros faziam incursões sobre Cabul - sem nunca lá terem entrado - a partir do sul, e do leste, neste caso, vindos de Peshawar, uma das mais importantes cidades do vizinho Paquistão, onde se sediaram, desde que perderam o poder.

Foi por esta altura que Obama fez um primeiro anúncio de retirada, mas que foi sempre adiada.

Os americanos entram em qualquer país com a maior facilidade, mas saem com grande dificuldade. É isto que nos diz a história recente. Tudo porque, erradamente, continuam a fundamentar a sua política externa na dissuasão, sem acreditarem na eficácia da persuasão.

