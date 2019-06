Só três portugueses tinham tido honras de capa da Time.

Opinião. As calças molhadas de Guterres

Hugo GUEDES PINTO

Guterres foi capa da última revista Time.

Antes que digam que a Time já não é relevante, relembro que a revista era um verdadeiro relógio dos tempos, com uma enorme influência não apenas opinativa como também social, cultural e política. Mesmo hoje, a publicação que inventou o formato da informação semanal em revista (tem aliás a maior circulação do mundo neste segmento) continua a chegar a 20 milhões de leitores.

Desde a criação da revista, há quase um século, só por três vezes a capa tinha apresentado personalidades portuguesas. A primeira foi em julho de 1946 e na imagem, rodeado pela icónica borda encarnada, aparecia Salazar ao lado de uma maçã. O fruto parecia viçoso à primeira vista, mas na verdade estava cheio de bicho: uma metáfora para o ditador que, agarrando-se ao poder com a promessa de ajudar os EUA a combater o fantasma comunista, sobrevivia numa Europa do pós-guerra acabadinha de se livrar dos ditadores. Dentro da revista, uma reportagem do conceituado editor Percy Knauth e de Piero Saporiti, um correspondente italiano a viver em Lisboa, descrevia sem assombro um país retrógrado. “Depois de duas décadas de ditadura, Portugal é uma terra melancólica de pessoas empobrecidas, confusas e assustadas”, lia-se ali. O título perguntava “quão mau é o mais antigo dos ditadores?”

A máquina repressiva do Estado Novo não podia permitir este jacto de verdade fria. Não tardaria que a PIDE desse um ultimato ao jornalista italiano: tinha seis dias para abandonar o país. Ao mesmo tempo, o Secretariado de Propaganda Nacional dava ordens para confiscar todos os exemplares da revista encontrados, mesmo que já pagos e encontrados em domicílios privados. Saporiti ainda conseguiria adiar a sua expulsão por mais um mês, mas depois disso nunca mais voltaria a Portugal. Salazar proibiu ainda a venda da Time por seis anos.

A revista só voltaria a falar do país depois da libertação trazida pelo 25 de Abril. Na perspectiva americana era importante perceber que tipo de regime substituiria aquele que tinha acabado de cair de podre, e quem asseguraria a transição; sobretudo, havia muita preocupação por Portugal poder vir a tornar-se na “Cuba da Europa”. A Time envolve-se e toma partido: logo em 1974 promove o general Spínola, acabado de ser nomeado presidente, como símbolo do país. Mas a deriva esquerdista do “verão quente” de 1975 alarma os EUA, traumatizado pela sua derrota recente no Vietname. Um porta-aviões americano fundeia no Tejo, ameaçador; a Time alerta o Ocidente para a “ameaça vermelha” da “troika de Lisboa” – refere-se às caras desenhadas dos três homens-fortes do país, Otelo + Costa Gomes + Vasco Gonçalves, rodeados por uma enorme foice e martelo.

Volvidos 44 anos, outro português merece honras de capa, mas a ameaça é agora bem mais assustadora: a subida das águas. António Guterres é o secretário-geral das Nações Unidas. A dúvida aquando da sua eleição era se ele não seria o último a ocupar tal cargo, tal é a paralisia da ONU e a sua desadequação ao mundo multipolar em que hoje vivemos. Mas Guterres está a fazer algo de interessante: percebeu que pode reinventar a instituição que dirige usando o seu peso no combate às alterações climáticas, um problema global que nenhuma grande potência económica está capacitada – ou sequer interessada – em tentar resolver. “As alterações climáticas dão ao multilateralismo uma oportunidade para mostrar o seu valor”, afirma. Em setembro próximo, a ONU organiza uma cimeira exclusivamente dedicada ao problema que vai reunir líderes políticos, económicos e da sociedade civil; o trabalho de convencer mais de 200 países, muitos deles liderados por negacionistas e quase todos sem consciência da seriedade da situação, a convergirem em soluções concretas e escolhas difíceis é inglório, mas também essencial. “Se não fizermos nada, a crise transforma-se em caos, e caos significa o fim do mundo para nós”, avisa o líder das ilhas Fiji – um dos vários países que já estão a ser engolidos pelas águas do oceano Pacífico, e que Guterres visitou no mês passado, num périplo que acabou por ser revelador (e chocante) para a sua comitiva.

A foto de capa da Time desta semana mostra um homem de fato escuro e gravata, ar pesaroso. Tem água do mar pelos joelhos; o fato está arruinado. O título é directo – “Subida dos mares, residentes em fuga, aldeias que desaparecem. O nosso planeta que naufraga”. Tuvalu, Maldivas ou Fiji podem pura e simplesmente desaparecer, mas a ameaça não se limita a umas quaisquer ilhas distantes. A imagem da capa é forte o suficiente para despertar consciências e vontades. António Guterres perdeu umas calças, mas pode ter contribuído para evitar perdas bem maiores.