OPINIÃO: A lavagem verde

Por Hugo Guedes - Não há hoje em dia nenhuma multinacional que consiga passar sem fazer quantidades maciças de “greenwashing” (algo que se pode traduzir por “lavagem verde”). Com o aumento da consciencialização ambiental dos consumidores, as grandes empresas não querem ser vistas como aquilo que realmente são – predadoras vorazes de todos os recursos de um planeta moribundo, em nome da ganância infinita – e por isso promovem os seus produtos supostamente “recicláveis” e “ecológicos”, de enormes carros a diesel até cafés em cápsula, passando por refrigerantes em lata, todos pintados a verde real ou metafórico, sem qualquer vergonha ou respeito pela nossa inteligência.

Trump vai retirar os EUA, país mais voraz do planeta e segundo maior emissor de CO2, do Acordo de Paris – que reúne praticamente todos os Estados do mundo na intenção de limitar as emissões de gases causadores de efeito de estufa e, com isso, controlar o aumento da temperatura global. Certamente já terá ouvido quão irresponsável e perigosa é esta decisão, mas também deve ser realçado que ela é também estúpida se a perspetiva adotada for a do egoísmo americano: com ela, Trump dá uma machadada importante na liderança mundial dos EUA. Além disso, ele está a tentar salvar lucros e empregos de uma indústria condenada – a do carvão – e a abdicar de muitos mais empregos nas novas indústrias que mais crescem, baseadas em energias renováveis e de baixo teor carbónico.



O estranho (e pouco referido até agora) é que, neste momento, esta ação de Trump é de certa forma… benéfica para o planeta. Os maiores culpados do ponto a que chegámos, companhias como a ExxonMobil, Shell, ou Peabody (maior produtora de carvão nos EUA), as mesmas que sempre sabotaram qualquer tipo de regulação ambiental, gostam de aparecer como defensoras do Acordo de Paris. Trata-se de um claro “greenwashing”, pois elas também sabem que o que lá está escrito é fraco. Os objetivos de cada país são apenas voluntários e não há qualquer penalização por incumprimento (ou seja, a própria saída do acordo é desnecessária). Aquela hipocrisia foi agora posta a descoberto. E depois, mais uma vez, Trump causa a galvanização dos seus adversários: onde antes havia complacência, passa a haver urgência. Imediatamente, a União Europeia e a China comprometeram-se a redobrar esforços e tomar as rédeas da luta às alterações climáticas, relançando um processo que tem estado relativamente adormecido. Um dia, ainda teremos de agradecer a Trump o seu papel de catalisador involuntário.

