Opinião. A década de Brexit

Douwe MIEDEMA No Luxemburgo há muita coisa em jogo. O país construiu um negócio próspero por ser uma espécie de sala de máquinas da City de Londres.

A União Europeia está prestes a perder um membro pela primeira vez na sua história. As eleições britânicas de dezembro deram ao primeiro-ministro Boris Johnson – considerado no passado como um inofensivo "outsider"– uma sólida maioria no parlamento. Ele tem agora um amplo poder para cumprir sua promessa central aos eleitores: tirar o Reino Unido da União até o final de janeiro. O facto de o parlamento ter concordado com a sua Proposta de Acordo de Retirada a 20 de dezembro é um sinal precoce da rapidez com que as coisas podem avançar.



As negociações que se seguem irão determinar a futura relação entre a UE e o Reino Unido. Um novo acordo político e económico entre as duas partes poderá ir desde a forma como os bens são comercializados através da fronteira até à facilidade que as empresas terão para fazer negócio em ambos os lados do Canal, até à imigração, passando pelos direitos de pesca – para mencionar apenas alguns. Os dois lados têm até ao final de 2020 para chegar a uma conclusão – uma impossibilidade evidente se quiserem abranger tudo.

O prazo pode ser prorrogado, mas Boris Johnson tem deixado claro, repetidamente, que não o quer. Se ele se agarrar a este ponto de vista, o novo regime bilateral será modesto e não cobrirá muito mais do que as tarifas alfandegárias e de importação. É claro que Johnson pode estar apenas a usar a retórica para fortalecer a sua posição nas negociações. Junho é uma data importante a ter em conta – é o último momento em que uma prorrogação pode ser decidida. Depois disso, ou é um acordo básico ou, pior ainda, um Brexit sem regras. Mas tome-se isso com uma pitada de sal: prever cenários do Brexit tem sido um negócio perigoso. Os negociadores deram a si mesmos mais tempo sempre que concordaram que era necessário. Isso poderá acontecer novamente.

Para o Luxemburgo, há muita coisa em jogo. O país construiu um negócio próspero por ser uma espécie de sala de máquinas da City de Londres, um dos três maiores centros financeiros do mundo. No entanto, uma casa de máquinas não serve de nada se os sistemas de aquecimento e eléctricos do resto do edifício forem diferentes. Um acordo sobre regras e regulamentos para serviços financeiros entre a UE e o Reino Unido é, portanto, crucial para o Grão-Ducado – embora seja improvável que faça parte de um negócio básicoque está nas cartas se os dois lados cumprirem o prazo antecipado. Portanto, a regulamentação financeira estará no topo da agenda política do Luxemburgo, e deve esperar-se ouvir muito mais sobre o assunto no próximo ano.

É verdade que o Luxemburgo assistiu a um afluxo de empresas britânicas devido ao Brexit, que acrescentou peso ao seu centro financeiro (e agravou ainda mais o défice habitacional). No entanto, com a partida do Reino Unido, o Luxemburgo perde um aliado firme na oposição a uma regulamentação financeira mais rigorosa, incluindo a harmonização das regras fiscais em toda a UE. Com 27 países restantes, a Alemanha e a França tornar-se-ão mais poderosas – outra razão para pensar que a pressão sobre o Luxemburgo irá aumentar em vez de diminuir.

E quando as nuvens se tiverem dissipado daqui a uma década? Será que os historiadores considerarão o Brexit – uma palavra que Johnson espera agora desaparecer da língua inglesa – um ponto de viragem? Talvez.

Alguns dizem que o Reino Unido e a Europa se separarão economicamente, já que o Reino Unido pode virar-se para outros parceiros comerciais, como os EUA. Isso poderia abrir um abismo difícil de preencher. No entanto, os dois lados compreendem muito bem onde residem os seus interesses. A UE não quer perturbações, e o Reino Unido não pode dar-se ao luxo de perder a Europa como parceiro comercial.

Daqui a uma década, talvez se descubra que a posição económica do Reino Unido em relação à Europa é extraordinariamente semelhante à actual, mesmo que alguns sectores se possam ajustar. Uma futura geração de eleitores – mais jovens – poderá então decidir bater à porta da UE novamente, com conversações de adesão baseadas na nova realidade económica. Se isso acontecer, a Europa entrará na sua década de Brexit em Janeiro.

(Chefe de redação do Luxembourg Times.)