Operação policial desmantela grupo jihadista no País Basco

A Europol anunciou uma operação conjunta com a Polícia Nacional espanhola para deter três suspeitos ligados a uma célula terrorista que recrutava e doutrinava ativamente na internet.

Os indivíduos foram detidos como resultado de buscas domiciliárias efetuadas em San Sebastian e Pasaia, no País Basco, e as autoridades acreditam que estivessem a criar uma estrutura terrorista para cometer atentados em nome do Estado Islâmico.



Este grupo estaria muito ativo na internet divulgando uma propaganda jihadista com o objetivo de recrutar e doutrinar jovens. O conteúdo incluía uma variedade de imagens violentas exibindo menores envolvidos em combates jihadistas do Estado islâmico e promovendo-os como modelos a seguir. Criaram múltiplos perfis em redes sociais, contavam com numerosos seguidores. Dois dos perfis criados acumularam mais de 10 mil seguidores.

Durante as reuniões, os membros mais jovens teriam recebido treino físico para levar a cabo vários atentados.



As detenções foram produto de uma investigação que, segundo as autoridades, durou dois anos.

