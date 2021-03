Várias contas bancárias no Luxemburgo foram congeladas e quatro propriedades, cinco veículos de luxo e 30 mil euros foram apreendidos.

Operação policial contra crime organizado levada a cabo no Luxemburgo e Alemanha

Mais uma operação policial na Europa da qual o Luxemburgo faz participa. Desta vez, a pedido das autoridades francesas, foi concluída com sucesso uma operação conjunta entre a Alemanha e o Luxemburgo para combater um grupo de crime organizado envolvido em lavagem de dinheiro proveniente do tráfico drogas. No caso, o grupo tinha criado um esquema para branquear grande somas de dinheiro ganho através da venda de cocaína em França.

Foram efetuadas várias buscas em simultâneo na Alemanha e no Luxemburgo e quatro suspeitos foram detidos. Várias contas bancárias no Luxemburgo foram congeladas e quatro propriedades, cinco veículos de luxo e 30 mil euros foram apreendidos.

A Eurojust coordenou esta ação policial a pedido do Serviço Inter-regional de Procuradoria Especializada (JIRS) de Lille, em França. No Luxemburgo, estiveram envolvidos cerca de 100 agentes sob a direção de um juiz de instrução do Tribunal Distrital do Luxemburgo e do Ministério Público.

Na Alemanha, a operação foi coordenada pelas autoridades de de Estugarda, Wiesbaden e Saarbrücken com o apoio dos departamentos de polícia de Niederbayern, Esslingen, Heidelberg e Westhessen e do Serviço de Polícia Criminal do Sarre.



