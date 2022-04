Uma "operação" de evacuação da fábrica Azovstal, sitiada pelas tropas russas em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, está "prevista" para esta sexta-feira para retirar os civis, anunciou a presidência ucraniana.

Mundo 3 min.

Guerra na Ucrânia

Operação de retirada de civis de Mariupol prevista para esta sexta-feira

AFP Uma "operação" de evacuação da fábrica Azovstal, sitiada pelas tropas russas em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, está "prevista" para esta sexta-feira para retirar os civis, anunciou a presidência ucraniana.

"Está prevista para hoje [sexta-feira] uma operação para retirar os civis da fábrica", disse a presidência numa declaração. Centenas de soldados e civis ucranianos, incluindo dezenas de crianças, estão presos, segundo Kiev, na enorme fábrica de aço Azovstal, em Mariupol, juntamente com os últimos combatentes ucranianos na cidade.



Um comandante do exército ucraniano em Azovstal, Sergei Volynsky, disse na quinta-feira que uma bomba russa caiu no hospital de campanha subterrâneo criado pelos ucranianos.

Guterres "em segurança", mas "chocado" com bombardeamentos em Kiev Kiev foi alvo esta quinta-feira de pelo menos dois bombardeamentos por parte das forças russas enquanto decorre a visita do secretário-geral da ONU.

"Toda a infraestrutura médica, a sala de operações, foi destruída. Muitos dos nossos homens foram mortos instantaneamente. Muitos dos feridos ficaram com novas feridas. A situação está a tornar-se ainda mais crítica", disse o comandante numa entrevista ao website ucraniano Levy Bereg.

A coordenadora da ONU na Ucrânia, Osnat Lubrani, anunciou na quinta-feira que partiria para o sul do país para preparar uma tentativa de evacuação de Mariupol.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, numa visita a Kiev na quinta-feira, disse que a ONU estava a fazer "tudo o que era possível" para evacuar os civis presos no "apocalipse" de Mariupol, que era o lar de meio milhão de pessoas antes da invasão russa no final de fevereiro.

Kiev vê ataques durante visita de Guterres como "ato hediondo de barbárie"

A Ucrânia classificou como um "ato hediondo de barbárie" os bombardeamentos de quinta-feira a Kiev por parte das forças russas, enquanto decorria a visita do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que causaram pelo menos três feridos.

"Com este ato hediondo de barbárie, a Rússia mais uma vez demonstra a sua atitude em relação à Ucrânia, à Europa e ao mundo", salientou o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kouleba, através da rede social Twitter.

Kiev alvo de bombardeamentos durante visita do secretário-geral da ONU Naquela que é a sua primeira visita à Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, António Guterres reuniu-se com presidente ucraniano, Voodymyr Zelensky, visitou Borodianka, nos arredores da capital ucraniana, e também as localidades de Bucha e Irpin.

A capital da Ucrânia, Kiev, foi alvo na quinta-feira de pelo menos dois bombardeamentos por parte das forças russas enquanto decorria a visita do secretário-geral da ONU, segundo autoridades locais e jornalistas da agência France-Presse (AFP).

Os correspondentes da AFP viram no local um edifício em chamas, janelas partidas, uma forte presença policial e socorristas.

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, confirmou no Telegram "dois ataques" a um dos distritos da capital. "À noite, o inimigo atacou Kiev. Dois ataques no distrito de Chevchenkovsky", atingindo um edifício residencial, referiu Vitali Klitschko, acrescentando que três pessoas ficaram feridas e estão hospitalizadas. "Os serviços de resgate e de emergência estão a trabalhar no local", adiantou ainda.

Kiev teme que Putin queira celebrar uma vitória no leste até 9 de maio As autoridades ucranianas registaram esta quinta-feira bombardeamentos no Donbass, temendo que o Presidente russo, Vladimir Putin, queira reclamar uma relevante vitória no leste a tempo do Dia da Vitória, um feriado russo celebrado em 9 de maio.

Também Mikhail Podolyak, conselheiro do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, denunciou no Twitter que os "mísseis atingiram o centro de Kiev durante a visita oficial de António Guterres".

"Ontem ele [António Guterres] estava sentado numa mesa longa no Kremlin e hoje explodem mísseis em cima da sua cabeça", apontou Podolyak.

Já o chefe da administração do gabinete presidencial, Andriï Yermak, sublinhou que está "é a prova" de que a Ucrânia "precisa de uma vitória rápida sobre a Rússia e que todas as pessoas civilizadas se devem unir aos ucranianos".

"Devemos agir rapidamente. Mais armas, mais esforços humanitários, mais ajuda", apelou, pedido ainda a retirada à Rússia do seu direito de veto no Conselho de Segurança da ONU.

Guterres na Ucrânia. "Imagino as minhas netas a fugir em pânico" "A guerra é um absurdo no século XXI", afirmou o secretário-geral da ONU, que está na Ucrânia em visita oficial.

Guterres chegou à Ucrânia na noite de quarta-feira após uma visita a Moscovo na terça-feira, onde se reuniu com o Presidente russo, Vladimir Putin, a quem pediu que trabalhe com a ONU para permitir a retirada de civis de áreas bombardeadas, principalmente no leste e sul da Ucrânia, onde a Rússia está a concentrar a sua ofensiva.

Nesta sua primeira visita à Ucrânia desde o início da invasão russa a 24 de fevereiro, António Guterres reuniu-se com o Presidente ucraniano, Voodymyr Zelensky, visitou Borodianka, nos arredores da capital ucraniana, e também as localidades de Bucha e Irpin.

O secretário-geral da ONU disse que "uma guerra no século XXI é um absurdo" e sublinhou a importância de uma investigação sobre eventuais crimes de guerra.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.