Violações na Ucrânia por parte do exército russo são parte de "uma estratégia militar", garante representante das Nações Unidas.

Mundo 3 min.

Guerra na Ucrânia

ONU. Soldados russos terão usado Viagra em violações na Ucrânia

Redação Violações na Ucrânia por parte do exército russo são parte de "uma estratégia militar", garante representante das Nações Unidas.

As violações e agressões sexuais atribuídas às forças russas na Ucrânia são claramente "uma tática deliberada", afirma a representante especial da ONU Pramila Patten, denunciando "casos horríveis e violência muito brutal".

"Quando mulheres e raparigas são detidas durante dias e violadas, quando se começa a violar rapazes e homens, quando se vê uma série de casos de mutilação genital, quando se ouvem testemunhos de mulheres a falar de soldados russos com Viagra, é claramente uma estratégia militar", afirmou à AFP. E também "quando as vítimas falam do que foi dito durante as violações, é claramente uma tática deliberada para desumanizar as vítimas".

Amnistia denuncia tortura, abandono e expulsões na fronteira da Letónia Num relatório divulgado na quinta-feira, a Amnistia Internacional acusa as autoridades letãs de violarem os direitos de refugiados e migrantes e diz ter recebido informação sobre o possível desaparecimento de 30 pessoas.

Segundo a representante especial do Secretário-Geral da ONU sobre Violência Sexual em Conflitos desde 2017, os primeiros casos de violência sexual surgiram "três dias após o início da invasão da Ucrânia" a 24 de Fevereiro.





"Ponta do iceberg"

"É muito complicado ter estatísticas fiáveis durante um conflito ativo e os números nunca irão refletir a realidade, porque a violência sexual é um crime silencioso, o menos denunciado e o menos condenado", explicou à AFP, citando também o medo de represálias e estigmatização.

"Os casos relatados são apenas a ponta do iceberg. As vítimas são principalmente mulheres e raparigas, mas também rapazes e homens", segundo o relatório de setembro da comissão de inquérito internacional independente (criada por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU).

Este documento "confirmou crimes contra a humanidade cometidos por forças russas, e segundo os testemunhos recolhidos, a idade das vítimas de violência sexual varia de 4 anos a 82 anos. Há muitos casos de violência sexual contra crianças que são violadas, torturadas e confinadas", disse Pattern.

Tráfico humano, uma oportunidade

Outra grande preocupação para o representante da ONU é o risco de tráfico de seres humanos. "As mulheres, raparigas e crianças que fugiram da Ucrânia são muito, muito vulneráveis e, para os predadores, o que está a acontecer na Ucrânia não é uma tragédia, é uma oportunidade. O tráfico de pessoas é um crime invisível, mas é uma grande crise", adverte.

Sensibilização internacional

"A minha luta contra a violência sexual é realmente uma luta contra a impunidade", repete Pramila Patten, e "foi por isso que fui à Ucrânia: para enviar um sinal forte às vítimas, para lhes dizer que estamos com elas e para lhes pedir que rompam o silêncio. Mas também para enviar um sinal forte aos violadores, o mundo observa-os, e não será sem consequências violar uma mulher ou uma rapariga, um homem ou um rapaz".

Putin impõe lei marcial nas regiões anexadas ilegalmente Além disso, impôs uma maior segurança em seis regiões da Rússia perto da fronteira com a Ucrânia, bem como na Crimeia, que anexou em 2014.

A violação como arma de guerra desde sempre e em todos os conflitos, da Bósnia à Guiné ou à República Democrática do Congo (RDC), mas, segundo Patten, a guerra na Ucrânia marca um "alerta internacional".

"Existe agora uma vontade política de combater a impunidade, e existe hoje um consenso de que a violação é utilizada como uma táctica militar, uma táctica de terror", diz em entrevista à AFP.

"Será porque está a acontecer no coração da Europa? Talvez seja aí que reside a resposta", acrescenta ela, esperando que a Ucrânia não ofusque outros conflitos. "Penso ser muito positivo que se esteja a prestar atenção à questão da violência sexual em conflito, que normalmente tem sido sempre vista como inevitável, como um dano colateral, uma questão cultural...Mas não, é um crime".

Desde que a Rússia lançou a sua invasão a 24 de Fevereiro, mais de 7,6 milhões de ucranianos foram registados como refugiados em toda a Europa.





Com agências.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.