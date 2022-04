A Organização das Nações Unidas (ONU) pediu uma "investigação independente" aos vários relatos de violações e violência sexual contra mulheres na guerra na Ucrânia, de forma a garantir justiça e responsabilidade por esses crimes.

Guerra na Ucrânia

ONU quer "investigação independente" a violência sexual contra mulheres na Ucrânia

Lusa A Organização das Nações Unidas (ONU) pediu uma "investigação independente" aos vários relatos de violações e violência sexual contra mulheres na guerra na Ucrânia, de forma a garantir justiça e responsabilidade por esses crimes.

Numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a situação humanitária na Ucrânia, a diretora-executiva da ONU Mulheres, Sima Bahous, denunciou o assédio e violência que as mulheres têm sentido e alertou para o aumento do tráfico de seres humanos à medida que a situação na Ucrânia "se torna mais desesperante".

"Cada vez mais ouvimos falar de violações e violência sexual. Essas alegações devem ser investigadas de forma independente para garantir justiça e responsabilidade. (...) Mulheres jovens e adolescentes desacompanhadas correm um risco particular", disse Sima Bahous.

"A combinação do deslocamento em massa com a grande presença de recrutas e mercenários, e a brutalidade exibida contra civis ucranianos, levantou todas as bandeiras vermelhas. (...) Mulheres jovens que saíram de casa à noite, famílias separadas, o medo constante do futuro. Este trauma corre o risco de destruir uma geração. Devemos continuar com o nosso apoio", apelou.

Também a embaixadora norte-americana junto da ONU, Linda Thomas-Greenfield, uma das diplomatas que convocou esta reunião, denunciou que mulheres e crianças estão a ser violadas e abusadas e declarou que o que está a acontecer com mulheres e crianças na Ucrânia "é horrível, além da compreensão".

Autoridades ucranianas acusam russos de "massacre deliberado" em Busha Ucrânia compara o massacre desta cidade nos subúrbios de Kiev, onde foram descobertos 57 corpos enterrados em valas comuns, este domingo, e onde ontem jornalistas da AFP tinham visto cerca 20 cadáveres nas estrada, ao massacre de Srebrenica na Bósnia em 1995.

"Quando homens como o Presidente [da Rússia, Vladimir] Putin iniciam guerras, mulheres e crianças são deslocadas. Mulheres e crianças se magoam. (...) 90% dos refugiados da Ucrânia são mulheres e crianças e isso representa um risco adicional. As mulheres na Ucrânia estão em maior risco de violência baseada em género, incluindo violação, agressão sexual e exploração sexual", salientou a representante norte-americana.

Ainda na reunião, a diretora-executiva da ONU Mulheres concluiu a sua intervenção com um apelo, pedindo para que as mulheres sejam integradas, consultadas e envolvidas em todas as decisões relacionadas à resposta à crise da Ucrânia.

Sima Bahous frisou que a participação das mulheres "torna a resposta e a recuperação mais eficazes e sustentáveis". "No meio de todos estes horrores, as mulheres continuam a servir e a liderar as suas comunidades e a apoiar os deslocados internos. As mulheres representam 80% de todos os trabalhadores de saúde e assistência social na Ucrânia. (...) Elas estavam lá antes da guerra, permanecem lá durante e estarão lá para juntar os cacos depois", observou Sima Bahous.

"No entanto, as mulheres estão em grande parte ausentes de qualquer esforço de negociação atual. Pedimos a este Conselho de Segurança, a todos os Estados-membros e aos nossos parceiros humanitários, que garantam a participação significativa de mulheres e meninas, inclusive de grupos marginalizados, em todos os processos de tomada de decisão, paz, diplomacia e humanitários. Sem isso, não teremos paz, desenvolvimento ou segurança humana", finalizou.

