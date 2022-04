Dezenas de civis mortos foram encontrados em Busha, uma cidade a 60 quilómetros de Kiev, espalhados na rua, nalguns casos com as mãos amarradas nas costas e atirados em valas comuns. Rússia diz que é encenação da Ucrânia.

Guerra na Ucrânia

ONU. Provas de massacres em Busha e Kiev têm de ser preservadas

Lusa Dezenas de civis mortos foram encontrados em Busha, uma cidade a 60 quilómetros de Kiev, espalhados na rua, nalguns casos com as mãos amarradas nas costas e atirados em valas comuns. Rússia diz que é encenação da Ucrânia.

A alta-comissária da ONU para os Direitos Humanos defendeu hoje que sejam preservadas todas as provas dos aparentes massacres de civis na cidade ucraniana de Busha e nos arredores de Kiev, a fim de se estabelecerem responsabilidades.

“As informações que estão a surgir desta zona e de outros lugares levantam questões sérias e preocupantes sobre possíveis crimes de guerra e graves violações do direito internacional humanitário e dos direitos humanos”, sublinhou Michelle Bachelet, em comunicado hoje divulgado.

Admitindo “estar horrorizada” com as imagens dos cadáveres nas ruas de Busha, a alta-comissária referiu ser necessário que “todos os corpos sejam exumados e identificados” para permitir informar as famílias das vítimas e determinar as causas exatas da morte.

Dezenas de civis mortos foram encontrados em Busha, uma cidade a 60 quilómetros de Kiev, espalhados na rua, nalguns casos com as mãos amarradas nas costas e atirados em valas comuns, tendo as autoridades ucranianas e os seus aliados acusado os soldados russos de terem cometido esses crimes.

Moscovo rejeitou em absoluto qualquer responsabilidade e disse que foi feita uma encenação por Kiev.

Algumas imagens foram mostradas depois de as autoridades terem admitido estarem a fazer vídeos para documentar as evidências dos alegados crimes de guerra, provocando uma condenação internacional quase unânime.

“Toda a nação está a ser torturada”, diz Zelensky

O conselheiro do Presidente ucraniano Oleksiy Arestovych considerou as imagens como uma “cena de um filme de terror”, referindo que algumas pessoas estavam amarradas e baleadas na cabeça e os corpos mostravam sinais de tortura, existindo ainda relatos de violações.

“É vital realizar uma investigação independente e eficaz” sobre o que aconteceu em Busha, sublinhou a alta-comissária da ONU.

A Ucrânia já tinha acusado a Rússia de cometer um “massacre deliberado” em Busha e outros “horrores” nas regiões que, entretanto, foram libertadas.

“Isto está a acontecer na Europa e no século XXI”, sublinhou, no domingo, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sublinhando que “toda a nação está a ser torturada”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.