As declarações surgem um dia depois de um bombardeamento às ordens do marechal Khalifa Haftar, sobre o aeroporto de Mitiga, o único operacional para civis na capital líbia.

ONU pede às partes em conflito na Líbia que respeitem Direito Internacional

Michelle Bachelet, Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, pediu hoje às partes envolvidas no conflito na Líbia que lembrem as suas obrigações com o Direito Internacional e garantam a proteção dos civis.

Estas declarações chegam depois de um bombardeamento às ordens do marechal Khalifa Haftar, durante a tarde de ontem, sobre o aeroporto de Mitiga, o único operacional para civis na capital líbia. Os voos que estavam programados para o dia de ontem foram suspensos e os passageiros evacuados. Depois de cinco dias de confrontos, morreram 35 pessoas e 50 ficaram feridas, de acordo com números do governo reconhecido pela ONU e sediado em Trípoli. As forças lideradas por Haftar falam em 14 combatentes mortos. A ONU assinala, ainda, que 2.800 pessoas abandonaram a capital para fugir aos combates.

"A população líbia está há muito tempo presa entre as diferentes facções do conflito e os mais vulneráveis sofrem as piores violações dos direitos humanos", realçou Michelle Bachelet, num comunicado em que refere que este tipo de ação em que os alvos são civis indiscriminados podem constituir crimes de guerra.

Haftar iniciou a sua ofensiva contra Trípoli na quinta-feira passada, coincidindo com a visita à capital do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que ali se deslocou para promover a conferência de paz prevista para os dias 14 e 15 de Abril. “Não há solução militar. Só um diálogo entre líbios pode resolver os problemas da Líbia”, avisou Guterres, que pediu a suspensão imediata dos combates.

Os países que integram o Conselho de Segurança da ONU não conseguiram, contudo, unanimidade para condenar os ataques uma vez que a Rússia se opôs considerando que o apelo se deveria estender “a todas as partes”. Em Trípoli, as milícias, habitualmente divididas, decidiram unir-se às poderosas milícias de Misrata para resistir ao ataque. O ataque de Haftar foi uma resposta à ofensiva do governo de Fayez Serraj baptizada como Vulcão de Ira.

Quem é Khalifa Haftar?

Foto de arquivo de Khalifa Haftar, tirada em 2016, à saída do edifício principal do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. Foto: AFP

O general a que Muammar Khadafi chegou a considerar um filho rompeu com o antigo líder líbio em 1987, durante a guerra entre a Líbia e o Chad. Haftar foi feito prisioneiro no Chad e desentendeu-se com Khadafi. Em 1990, foi resgatado pelas forças especiais dos Estados Unidos e viveu exilado 20 anos numa casa próxima da sede da CIA em Langley, na Virginia.



Em 2011, com a queda de Khadafi, Haftar regressou à Líbia e organizou a Operação Dignidade contra as milícias islâmicas. A partir de 2014, foi reforçando o poder com o apoio do Egipto e dos Emiratos Árabes Unidos.



Em Setembro de 2016, conquistou ao governo de Trípoli o controlo sobre quatro portos petrolíferos, a principal zona de exportação de petróleo.