ONU pede aos EUA para levantarem sanções a Cuba

Com 50 mortes e 1.400 casos de covid-19, Cuba continua a ser apontada como um exemplo mundial no combate ao coronavírus. "Exportou" centenas de médicos para a linha da frente da pandemia, mas continua impedida de aceder a medicamentos e bens essenciais.

Numa altura em que autoridades sanitárias cubanas continuam a depender de si próprias e do improviso para conter a propagação do novo coronavírus na ilha, as Nações Unidas voltaram a pedir aos Estados Unidos que suspendam o embargo que, alegam, está a impedir a chegada da resposta humanitária ao país que têm "exportado" médicos para todo o mundo em gesto de solidariedade com os povos.

O embargo decretado há cerca de 60 anos "está a impedir a compra de medicamentos, equipamentos médicos, alimentos e outros bens essenciais".

"Nesta situação de emergência em que vivemos, a falta de vontade do Governo dos EUA para suspender as sanções pode causar sofrimento em Cuba e noutros países sujeitos a este tipo de medidas", alertam os especialistas no comunicado onde lembram que "ninguém deve ter acesso negado a assistência médica vital" e que a erradicação da pandemia "só pode ser alcançada com os esforços conjuntos de todos os governos e organizações internacionais, num espírito de multilateralismo, cooperação e solidariedade".

Os signatários do documento incluem relatores especiais da ONU para o direito ao desenvolvimento, Saad Alfarargi, da investigação de execuções extrajudiciais, Agnès Callamard, contra a tortura, Nils Melzer, e da promoção da democracia e da equidade, Livingstone Sewanyana.

A covid-19 já infetou pelo menos 1.400 pessoas em Cuba onde as autoridades deram conta de 50 mortes provocada pela doenças.

Desde que foi detetada na China, em dezembro do ano passado, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 227 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios, segundo um balanço da agência de notícias AFP.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.

com Lusa

