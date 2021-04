Denunciou estar sequestrada pelo pai e desde fevereiro que não há notícias da filha do emir do Dubai.

ONU exige aos Emiratos Árabes Unidos provas de vida da princesa Latiffa

A ONU exigiu, uma vez mais, ao Governo dos Emirados Árabes Unidos (EAU) que lhes fornecesse "informações significativas" de que está viva Sheikha Latifa Latifa Bint Mohamed al Maktoum, a filha do emir do Dubai que relatou estar sequestrada pelo seu pai.

A mulher, que em 2018 tentou fugir do país, conseguiu manter o contacto com alguns amigos até ao ano passado, quando a comunicação deixou de acontecer. O lançamento, em fevereiro, dos vídeos que a princesa lhes enviava revelou o grave impacto psicológico que a reclusão lhe provocava.

"Estamos alarmados porque, na sequência das gravações tornadas públicas em fevereiro, nas quais a princesa Latifa alegou ter sido privada da sua liberdade contra a sua vontade, e do subsequente pedido oficial de mais informações sobre o seu paradeiro, as autoridades não forneceram quaisquer pormenores concretos", dizem os peritos em direitos humanos da ONU na declaração divulgada na página da ONU.

Os signatários são um grupo de peritos independentes nomeados pelo Conselho dos Direitos Humanos da ONU, incluindo membros do grupo de trabalho sobre desaparecimentos involuntários ou forçados e o relator especial sobre a violência contra as mulheres. Na declaração manifestam preocupação com as possíveis violações cometidas contra a princesa e o risco para a sua vida. "A declaração emitida pelas autoridades dos EAU indicando que está a ser 'cuidada em casa' não é suficiente nesta fase", sublinham.

Por conseguinte, exigem "a prova de vida e a garantia do seu bem-estar com carácter de urgência". Na sua opinião, a detenção contínua e incomunicável de Latifa "pode ter consequências físicas e psicológicas prejudiciais, o que pode equivaler a um tratamento cruel, desumano ou degradante". O grupo apela também a uma "verificação independente das condições em que está detida e a sua libertação imediata".

A princesa está desaparecida desde que o iate em que fugia do Dubai foi interceptado ao largo da costa de Goa por militares apoiados por forças indianas. O caso voltou às notícias em fevereiro passado, quando um programa da BBC transmitiu uma série de vídeos enviados por Latifa, de 35 anos, a vários amigos.

