ONU desculpa-se pelo "erro terrível" sobre o Guernica

Na página oficial, as Nações Unidas definem o quadro de Picasso como uma "forma de protesto artística contra as atrocidades da República". Espanha já recebeu um pedido de desculpas pelo erro que esteve online nos últimos três anos.

O porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, chamou-lhe "erro terrível" e viu-se obrigado a apresentar em público um pedido de desculpas ao povo espanhol pela atribuição do bombardeamento da cidade basca de Guernica aos republicanos. O engano histórico foi denunciado pela plataforma Nueva Cultura, na semana passada. Em menos de 24 horas, milhares assinaram a petição que obrigou a insituição a retratar-se.

"A ONU atribuiu incorretamente as atrocidades históricas em Guernica. Os republicanos foram as vítimas, não os autores", assumiu o porta-voz do Secretário-geral da ONU, António Guterres, em conferência de imprensa. "Pedimos desculpa ao povo e ao Governo de Espanha", acrescentou antes de se comprometer com a "revisão completa do conteúdo do site", desativado temporariamente.

Certo é que o equívoco detetado na legenda de uma imagem de tapeçaria, que reproduz um dos quadros mais célebres de Pablo Picasso, esteve à vista de todos nos últimos três anos. O bombardeamento aéreo da cidade que dá nome à tela é da inteira responsabilidade da Alemanha nazi e dos fascistas italianos, que há 82 anos, a 26 de abril de 1937, com o apoio de Francisco Franco, mataram milhares na cidade que acabaram por invadir dias depois.





