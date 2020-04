Honduras, Colômbia e Venezuela são os casos apontados pela Alta Comissária das Nações Unidas, Michelle Bachelet.

ONU denuncia falta de transparência na gestão da pandemia em países da América Latina

A Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet denunciou, quarta-feira, a falta de transparência da Venezuela na gestão da pandemia da covid-19.

Num vídeo divulgado na Internet, e num texto publicado na página web, a responsável condena que na América Latina “os estados de exceção” sejam usados por alguns Governos para oprimir o povo e a dissidência política.

“Em alguns países da América Latina, os protestos sociais que pedem direitos básicos foram enfrentados com o uso excessivo da força. Esse foi o caso em Honduras, na Colômbia e na Venezuela em recentes manifestações contra a escassez de alimentos, de água e de medicamentos, assim como a falta de transparência na situação”, disse.

Michelle Bachelet disse que seu escritório “recebeu também relatórios de prisões e detenções como formas de aplicação das medidas de quarenta” e explica que “as pessoas que estão privadas da liberdade, inclusive nas prisões, estão em um muito alto risco de contaminação".

“Segundo a Lei Internacional dos Direitos Humanos, os Estados podem restringir alguns direitos para proteger a saúde, mas as restrições devem ser necessárias, proporcionais à necessidade, e não discriminadoras”, explica.

Na opinião de Michellete Bachelet as restrições devem ter uma duração delimitada.

“Além disso, alguns direitos, como o direito à vida, a proibição da tortura e os maus tratos, assim como o direito a não ser detido arbitrariamente, não podem ser suspendidos sob nenhuma circunstância”, sublinha.

No vídeo a AC explica que a ONU publicou novas diretrizes sobre os estados de emergência e as medidas de exceção, que põem ênfase em recordar aos organismos de segurança que o uso da força só deve ser usado quando for estritamente necessário.

“Alguns países introduziram medidas e leis que definem muito vagamente os delitos relacionados com a pandemia. Outros estão a deter e prender [pessoas que não respeitam] o confinamento, o que aumenta a congestionamento das prisões”, disse.

Por outro lado, “tem havido muito casos preocupantes, que nos parece que alguns governos, têm usado a covid-19 como uma escusa para cometer violações dos Direitos Humanos, para restringir liberdades fundamentais e o espaço cívico, e para minar o Estado de direito”.

"Os Estados de Emergência que alguns governos estão implementando não devem ser usados como uma arma para esmagar a dissidência, controlar a população ou se perpetuar no poder. As medidas excecionais só poderão ser usadas para lidar efetivamente com a pandemia", afirma.

