ONU denuncia “erosão do Estado de direito” na Venezuela

Relatório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos denuncia “graves vulnerações de direitos económicos, sociais, civis, políticos e culturais". Governo venezuelano critica a “falta de objetividade e imparcialidade" do documento.

Um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) tornado público na quinta-feira insta o governo venezuelano a adoptar de imediato medidas específicas para deter e resolver as “graves vulnerações de direitos económicos, sociais, civis, políticos e culturais”.



#Venezuela - Ya esta disponible el informe de la Alta Comisionada @mbachelet sobre la situación de #DerechosHumanos en el país. El mismo será presentado mañana ante el Consejo de Derechos Humanos.



Acceda al informe 👉🏼 https://t.co/mP1zEqobVa — OACNUDH (@OACNUDH) 4 de julho de 2019

O documento sai duas semanas depois da visita de três dias à Venezuela da Alta Comissária e ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. O relatório baseia-se nos contatos que os representantes do ACNUDH fizeram, sobretudo, com membros da oposição mas também com o governo liderado por Nicolás Maduro que não só apoiou a visita como permitiu que este organismo tivesse “acesso pleno aos centros de detenção para monitorizar as condições de detenção e falar com as pessoas detidas”.

As 558 entrevistas “com vítimas e testemunhas de violações de direitos humanos e da deterioração económica” foram essenciais para a ACNUDH revelar agora que há uma estratégia do governo “orientada para neutralizar, reprimir e criminalizar a oposição política”. De acordo com o relatório, o governo registou 5287 mortes, supostamente por “resistência à autoridade”, no curso dessas operações. Entre o início deste ano e 19 de maio, 1569 pessoas foram mortas, também segundo números do próprio governo. O gabinete da ACNUDH registou ainda que até 31 de maio de 2019 “havia 793 pessoas privadas de liberdade [...] e 22 deputados da Assembleia Nacional, incluindo o seu presidente, foram despojados de imunidade parlamentar”.

O relatório detalha ainda a “progressiva militarização” das instituições do Estado venezuelano “na última década”. A forças civis e militares é atribuída a responsabilidade de “prisões arbitrárias, maus tratos e tortura de críticos do governo e aos seus familiares”.

“Nos últimos anos, o governo tratou de impor uma hegemonia comunicacional impondo a sua própria versão dos factos e criando um ambiente que restringe os meios de comunicação independentes”, alega o documento.

A ACNUDH reconhece no relatório que o executivo venezuelano tomou medidas para enfrentar a crise alimentar através de programas sociais mas diz que as pessoas entrevistadas “acusaram as autoridades de as excluir por não serem partidárias do governo”. O “êxodo de emigrantes e refugiados que abandonam o país” vai continuar “se a situação não melhorar”, alerta também o documento.

O acesso à saúde é outro dos problemas graves apontados: “os hospitais carecem de pessoal, abastecimento, medicamentos e eletricidade”. Entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019, morreram 1557 pacientes por falta de condições.

Também há referência à perda de terras da população indígena e Michelle Bachelet afirmou que todos os venezuelanos “merecem uma vida melhor com acesso à habitação”, entre outras coisas, apesar de o governo ter entregue nos últimos anos 2,5 milhões de casas sem qualquer custo para retirar a população das favelas.

Governo venezuelano rejeita conclusões do relatório

“Exigimos a correção do conteúdo”, respondeu o vice-ministro de Comunicação Internacional do Ministério venezuelano dos Negócios Estrangeiros. “A Venezuela está segura de que você sabe que o relatório não reflete a realidade que viu no nosso país”, assegurou William Castillo que criticou a falta de objetividade e imparcialidade do documento. O governo venezuelano defende que durante a elaboração do relatório se privilegiaram excessivamente fontes sem objetividade e que se exclui praticamente toda a informação oficial entregue pelas autoridades. De acordo com o governo, 82% das entrevistas utilizadas para elaborar o documento foram feitas com venezuelanos fora do país.

Através de um comunicado, o governo venezuelano denunciou que o relatório “omite os avanços governamentais em matéria de direitos humanos” e recorda o “sistema de atribuição de fundos” para financiar serviços públicos como “água, eletricidade, gás doméstico, transporte, internet, a gratuitidade do sistema educativo e de saúde, assim como a universalidade do sistema de pensões e segurança social”.

Caracas critica também que se diga que se devem “adoptar medidas para superar a crise económica” mas que não se refira “as sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos para minar a qualidade de vida do povo venezuelano para gerar um clima de destabilização”.

Viceministro William Castillo: "Venezuela lamenta que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos haya obviado en su informe los testimonios de familiares y víctimas de la violencia política de la oposición durante 2014 y 2017" #TrumpDesbloqueaVenezuela pic.twitter.com/psLN5SG6aA — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) 5 de julho de 2019

Sobre os mortos registados pelo relatório da ACNUDH, o executivo liderado por Nicolás Maduro lamenta que “não haja menção aos atos violentos promovidos por setores da direita e os falecidos e feridos como consequência” e recorda que o mesmo organismo que agora critica as condições nos estabelecimentos prisionais havia reconhecido antes “avanços governamentais” na política prisional venezuelana.

O comunicado destaca ainda que ao contrário do que diz o relatório “foram entregues 102 títulos de propriedade coletiva à população indígena, o que representa uma resposta positiva a 73% dos pedidos recebidos”.

Peru propõe encontro internacional

No rescaldo da publicação do relatório da ACNUDH, o governo peruano convidou cerca de cem países, incluindo Estados Unidos, Rússia e China, a participarem, no próximo mês, em Lima, num encontro para debater soluções que ajudem a pôr fim ao impasse político na Venezuela e à crise migratória na região. Os representantes de Nicolás Maduro e de Juan Guaidó não foram convidados para a capital do Peru para “não se polarizar” um encontro que pretende encontrar pontos de convergência entre Estados com diferentes perspectivas de apoio e de oposição ao chavismo.

Citado pela agência EFE, o chefe da diplomacia peruana sublinhou que o encontro – proposto ao nível ministerial e agendado para o dia 6 de agosto – não tem como fim último a elaboração de um documento ou de uma posição conjunta, mas antes dar às partes a possibilidade de debaterem e dialogarem livremente sobre “a melhor maneira de recuperar a democracia na Venezuela”.

