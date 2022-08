O presidente brasileiro, candidato a um segundo mandato, tem questionado constantemente o sistema judicial e as urnas eletrónicas.

Brasil

ONU denuncia ataques de Bolsonaro à justiça brasileira

AFP O presidente brasileiro, candidato a um segundo mandato, tem questionado constantemente o sistema judicial e as urnas eletrónicas.

A ex-presidente chilena Michelle Bachelet, que deixará a liderança do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos a 31 de agosto, apontou esta quinta-feira os ataques crescentes do presidente brasileiro à justiça.

"O presidente Bolsonaro intensificou os seus ataques ao sistema judicial e ao sistema de voto eletrónico", afirmou, citando uma reunião com embaixadores em julho.

Cada vez mais brasileiros emigram para Portugal para fugir à violência O impacto direto desse fator na decisão de emigrar percebe-se desde logo pelo tipo de comunidade que chega a Portugal, composta por "muitas famílias", diz associação luso-brasileira.

"O que acho mais preocupante é que o presidente está a apelar aos seus apoiantes para que protestem contra as instituições judiciais", disse Bachelet, que foi questionada sobre a situação no Brasil na conferência de imprensa que marca o fim do seu mandato.

O chefe de Estado brasileiro, no poder desde o início de 2019 e candidato a um segundo mandato, tem posto em causa constantemente a fiabilidade das urnas eletrónicas utilizadas no país desde 1996, evocando "fraudes" sem fornecer provas. Estas declarações levam a recear que não reconhecerá o resultado das eleições presidenciais de outubro se perder.

Alta comissária critica discursos que incitam ao ódio

Contudo, Bolsonaro moderou recentemente a sua posição, dizendo que em caso de derrota, o resultado das urnas seria "respeitado".

Michelle Bachelet salientou que um chefe de Estado deve respeitar os outros ramos do governo, o judicial e o legislativo.

"Podemos discordar das decisões tomadas pelos outros poderes e dizê-lo, se necessário, mas devemos respeitá-las", insistiu.

Bolsonaro diz que aceitará eventual derrota nas eleições mas com reservas Ao todo, 12 candidatos disputam as presidenciais. Primeira volta é a 2 de outubro.

"Não podemos fazer coisas que possam aumentar a violência ou o ódio contra as instituições democráticas, que devem ser respeitadas e reforçadas. Não devemos tentar miná-los com discursos políticos fortes", sublinhou, acrescentando que estava a dar este conselho como Alta Comissária e ex-chefe de Estado.

Bachelet disse estar "realmente preocupada" com os relatos de crescente violência política, racismo estrutural e retração do espaço cívico no Brasil.

"Os ataques contra legisladores e candidatos - especialmente os de origem africana, mulheres e pessoas LGBTI - são preocupantes", reiterou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.