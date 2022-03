ONU confirma 925 civis mortos e 1.496 feridos até domingo

Guerra na Ucrânia Zelensky suspende a atividade de vários partidos ligados à Rússia

O maior dos partidos suspensos é a Plataforma de Oposição pela Vida, que tem 44 das 450 cadeiras no parlamento do país. O partido é liderado por Viktor Medvedchuk, que tem laços de amizade com Vladimir Putin, que é o padrinho da filha de Medvedchuk.